Баллы за правонарушения на дороге будут действовать в течение года

Александр Занимон остановился и на том, как будет работать принцип начисления баллов за снятые камерой нарушения. «Балльная система применяется только в том случае, если есть постановление о наложении административного взыскания. Баллы будут начисляться тому, в отношении кого будет вынесено постановление. Как правило, это владелец машины», – пояснил он.

Правоохранитель предположил, что со стороны водителей транспортных средств наверняка будут попытки избежать начисления баллов. «Однако сотрудник ГАИ не будет начислять то или иное количество баллов и фактически не сможет повлиять на их размер, – отметил Александр Занимон. – Вопрос коррупционной составляющей всегда поднимается, когда речь идет об ужесточении ответственности. Применительно к введению конфискации транспортного средства можно было предполагать, что поводов для коррупции будет гораздо больше. Тем не менее, эта норма показала свою эффективность».