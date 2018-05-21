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Баллы за правонарушения на дороге будут действовать в течение года

21.05.2018 — Новости Общества | Единство  
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Александр Занимон остановился и на том, как будет работать принцип начисления баллов за снятые камерой нарушения. «Балльная система применяется только в том случае, если есть постановление о наложении административного взыскания. Баллы будут начисляться тому, в отношении кого будет вынесено постановление. Как правило, это владелец машины», – пояснил он.

Правоохранитель предположил, что со стороны водителей транспортных средств наверняка будут попытки избежать начисления баллов. «Однако сотрудник ГАИ не будет начислять то или иное количество баллов и фактически не сможет повлиять на их размер, – отметил Александр Занимон. – Вопрос коррупционной составляющей всегда поднимается, когда речь идет об ужесточении ответственности. Применительно к введению конфискации транспортного средства можно было предполагать, что поводов для коррупции будет гораздо больше. Тем не менее, эта норма показала свою эффективность».

 
 
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«Заложено в законопроекте, что баллы действуют в течение года. То есть если вы 1 мая совершаете правонарушение и получаете за него один балл, то этот балл будет за...
 
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