﻿ Борисовское РУВД посетил генерал-майор милиции. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Борисовское РУВД посетил генерал-майор милиции

21.05.2018 — Новости Общества | Единство  
Размер текста:
A
A
A

Председатель ветеранской организации Борисовского РУВД подполковник милиции в отставке Надежда Ивановна Крачковская подробно рассказала Виктору Михайловичу о работе ветеранской организации управления. Интересно было узнать и о недавно созданной страничке в социальных сетях «Милицейское братство», где ветераны борисовской милиции могут почерпнуть для себя полезную информацию и поделиться интересными событиями ветеранской жизни.

Надежда Ивановна также уделила внимание вопросу оказания помощи руководству Борисовского РУВД в духовно-нравственном воспитании и профессиональном становлении молодых сотрудников.

С большим интересом генерал-майор милиции в отставке посетил обновленную музейную комнату райуправления, открытие которой было приурочено к двум вековым юбилеям – со дня образования милиции Беларуси и Борисовской милиции. Благодаря кропотливому труду нынешних сотрудников, руководства и ветеранов милиции в ней собраны самые различные экспонаты. Один из них – печатная машинка, которой пользовался во время прохождения службы в Борисове нынешний Министр внутренних дел Игорь Анатольевич Шуневич.

В ходе обсуждения разговора Виктор Михайлович Лазебник поделился некоторыми наработками Республиканского совета ветеранов, которые могут быть интересны борисовской милиции. Кроме того, генерал высоко оценил активность борисовской ветеранской ячейки.

Яна Коржавина, официальный представитель Борисовского РУВД

 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Борисовское РУВД посетил генерал-майор милиции в отставке Виктор Михайлович Лазебник
 
Новости дня
Новости общества
 
В Минске разыскивают женщину, которая украла забытый в магазине мобильник
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Лепельский край
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика