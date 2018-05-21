Борисовское РУВД посетил генерал-майор милиции

Председатель ветеранской организации Борисовского РУВД подполковник милиции в отставке Надежда Ивановна Крачковская подробно рассказала Виктору Михайловичу о работе ветеранской организации управления. Интересно было узнать и о недавно созданной страничке в социальных сетях «Милицейское братство», где ветераны борисовской милиции могут почерпнуть для себя полезную информацию и поделиться интересными событиями ветеранской жизни.

Надежда Ивановна также уделила внимание вопросу оказания помощи руководству Борисовского РУВД в духовно-нравственном воспитании и профессиональном становлении молодых сотрудников.

С большим интересом генерал-майор милиции в отставке посетил обновленную музейную комнату райуправления, открытие которой было приурочено к двум вековым юбилеям – со дня образования милиции Беларуси и Борисовской милиции. Благодаря кропотливому труду нынешних сотрудников, руководства и ветеранов милиции в ней собраны самые различные экспонаты. Один из них – печатная машинка, которой пользовался во время прохождения службы в Борисове нынешний Министр внутренних дел Игорь Анатольевич Шуневич.

В ходе обсуждения разговора Виктор Михайлович Лазебник поделился некоторыми наработками Республиканского совета ветеранов, которые могут быть интересны борисовской милиции. Кроме того, генерал высоко оценил активность борисовской ветеранской ячейки.

Яна Коржавина, официальный представитель Борисовского РУВД