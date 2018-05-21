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Прокуратура Борисовского района информирует

21.05.2018 — Новости Общества | Единство  
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Прокуратурой Борисовского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу по обвинению Т., 1961 года рождения, не судимого, в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 328, ч. 1 ст. 380, ч. 2 ст. 380 УК.

Т. обвинялся в том, что незаконно, без цели сбыта, приобрел высушенное измельченное вещество растительного происхождения зеленого цвета с пряным запахом, массой 14,33 грамма, являющееся опасным наркотическим средством, не используемым в медицинских целях, - марихуаной, содержащейся в металлической баночке (контейнере), после чего с момента приобретения незаконно без цели сбыта хранил указанное опасное наркотическое средство по месту своего жительства до обнаружения и изъятия сотрудниками органов внутренних дел. Он же, неоднократно, используя подлинный бланки рецептов для выписки лекарственных средств (форма 1), реализуемых за полную стоимость, с имеющимися на них оттиском штампа поликлиники № 2 УЗ «Борисовская ЦРБ», изготовил путем собственноручного внесения в бланки рецептов врача заведомо ложных сведений о выписке лекарственного средства «Зопиклон» на вымышленных граждан, учинив свою подпись и поставить печать врача, подделал указанные рецепты, являющиеся официальными документами, после чего передал поддельные рецепты Ш. для последующего использования последним.  

Допрошенный в судебном заседании Т. виновным себя признал полностью и чистосердечно раскаялся в содеянном. Кроме признательных показаний обвиняемого, его виновность была полностью подтверждена совокупностью собранных по делу доказательств.

Приговором суда Борисовского района от 03.04.2018 Т. признан виновным в незаконном без цели сбыта приобретении, хранении наркотических средств (ч. 1 ст. 328 УК), в подделке иного официального документа, представляющего права, в целях использования такого документа другим лицом, сбыт такого документа (ч. 1 ст. 380 УК), в подделке иного официального документа, представляющего права, в целях использования такого документа другим лицом, сбыт такого документа, совершенные повторно (ч. 2 ст. 380 УК), и ему назначено окончательное наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на срок 3 года, а также в соответствии со ст. 107 УК применены принудительные меры безопасности и лечения, применяемые к лицам, страдающим хроническим алкоголизмом.

Приговор не обжалован и не опротестован, вступил в законную силу.

Следует отметить, что санкции вышеуказанных статей предусматривают наказания в виде:

- ч. 1 ст. 328 УК - ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок от двух до пяти лет;

- ч. 1 ст. 380 УК - общественные работы, или штраф, или исправительные работы на срок до двух лет, или арест, или ограничение свободы на срок до двух лет;

- ч. 2 ст. 380 УК - штраф, или арест, или ограничение свободы на срок до пяти лет, или лишение свободы на срок до трех лет.

Старший помощник прокурора Борисовского района, юрист 1 класса  Е.А.Мельникова

 
 
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Поддержано государственное обвинение по уголовному делу гражданина,незаконно купившего вещество, являющееся опасным наркотическим средством
 
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