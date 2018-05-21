Учащиеся политехнического колледжа посетили страны Балтии и Скандинавии

Поездка состоялась по приглашению Таллиннского технического университета (ТТУ). ТТУ – это современный международный университет, предоставляющий своим студентам знания и навыки, необходимые на современном рынке труда. Светлые современные аудитории, технически оснащенные лаборатории и гостеприимные хозяева покорили борисовчан. Кроме образовательной части, для группы были организованы экскурсии по Риге, Стокгольму, Вильнюсу. Незабываемые впечатления оставила поездка на круизном судне по маршруту Таллинн – Стокгольм и обратно.

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