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Учащиеся политехнического колледжа посетили страны Балтии и Скандинавии

21.05.2018 — Новости Общества | Единство  
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 Поездка состоялась по приглашению Таллиннского технического университета (ТТУ). ТТУ – это современный международный университет, предоставляющий своим студентам знания и навыки, необходимые на современном рынке труда. Светлые современные аудитории, технически  оснащенные лаборатории и гостеприимные хозяева покорили борисовчан. Кроме образовательной части, для группы были организованы экскурсии по Риге, Стокгольму, Вильнюсу. Незабываемые впечатления оставила поездка на круизном судне  по маршруту Таллинн – Стокгольм и обратно.

Подробнее читайте на страницах «А».

http://bgpk.bntu.by

 
 
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Группа учащихся и преподавателей Борисовского политехнического колледжа посетила страны Балтии и Скандинавии в рамках учебно-образовательной программы...
 
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