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Из-за теплой весны в Беларуси выросла численность клещей

21.05.2018 18:20 — Новости Общества | Tut.by  
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Аномально теплая погода в конце апреля 2018 года привела к увеличению численности клещей в Беларуси, сообщает Республиканской центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Из-за высоких температур нынешней весной сезон активности клещей начался раньше, говорится в пресс-релизе центра. В апреле 2018-го численность клещей в лесах выросла в полтора раза по сравнению с апрелем прошлого года.

— По данным организаций здравоохранения, по состоянию на начало мая 2018 года за медицинской помощью по поводу присасывания клещей обратилось более 1,8 тысяч человек, что превышает уровень обращений, зарегистрированных за аналогичный период 2017 года, — сообщают специалисты.

Ведомство напоминает, что Лайм боррелиоз в 2017 году в подавляющем большинстве случаев (более 97%) развивался у тех, кто не принимал антибиотики после укуса клещей.

Для профилактики укусов клеща при посещении лесов и парков, специалисты советуют:

  • Надевать одежду из плотных тканей светлых оттенков, максимально закрывающую открытые участки тела;
  • Применять репелленты;
  • Проводить само- и взаимоосмотры не реже одного раза в час и в конце посещения лесов и парков.

Если же на теле все-таки был обнаружен клещ, следует обратиться в ближайшую организацию здравоохранения. Если это невозможно — удалить клеща самостоятельно, место укуса обработать спиртовым антисептиком или любым раствором, содержащим спирт. После удаления клеща надо обратиться к участковому терапевту (педиатру) или инфекционисту, который назначит профилактическое лечение антибиотиками. Прием лекарств лучше начать в первые 72 часа после укуса клеща.

 
 
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Аномально теплая погода в конце апреля 2018 года привела к увеличению численности клещей в Беларуси, сообщает Республиканской центр гигиены, эпидемиологии и...
 
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