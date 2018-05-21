ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

За полдня акции по профилактике меланомы специалисты выявили 6 случаев рака кожи

21.05.2018 19:44 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Во время акции по выявлению меланомы в Минском клинический кожно-венерологическом диспансере только за полдня 21 мая выявили четыре случая меланомы, то есть агрессивного рака кожи, и два базальноклеточных рака. Об этом рассказала Светлана Хвойницкая, заместитель главного врача по амбулаторно-диспансерному разделу работы диспансера.


Фото: Максим Слижевский, TUT.BY

Напомним, что сегодня в диспансере проходила акция по первичному скринингу меланомы. Люди могли проконсультироваться по поводу своих родинок с 8.00 часов утра до 19.00 часов вечера.

По словам Светланы Хвойницкой, а течение первой половины дня к ним обратилось более ста человек, из них большинство — женщины. По предварительным подсчетам всего на консультацию пришли более 200 человек.

— Пациенты шли очень активно, преимущественно это были люди с невусами (родинками. — Прим. TUT.BY) и сенильными кератомами (доброкачественное новообразование кожи из поверхностных клеток эпидермиса. — Прим. TUT.BY), — отмечает она.

Из более ста человек 26 пациентов направили на дерматоскопию. Медики выявили четыре случая агрессивного рака кожи — меланомы и два базальноклеточных рака. Диагноз ставился под вопросом, а пациентам давали направление к онкологам.

По данным Белорусского канцер-регистра, в Беларуси на учете по поводу меланомы состоит более 6,5 тыс. человек. Наиболее значимыми известными факторами риска развития меланомы кожи считается избыточное ультрафиолетовое облучение в сочетании с генетической предрасположенностью: светлой, восприимчивой к солнечным ожогам кожей и большим числом меланоцитарных невусов, синдромом атипических невусов и семейных атипических невусов (FAMM-синдром), герминальными мутациями в генах регуляции клеточного цикла CDKN2A и CDK4 и других генах. Опухоль может развиваться в любой области тела, но наиболее типичной ее локализацией у женщин являются нижние конечности, а у мужчин — туловище (примерно 50% всех меланом).

К группе повышенного риска развития меланомы относятся лица: с первым и вторым фототипом кожи, перенесшие солнечные ожоги и длительно пребывавшие на солнце, особенно в возрасте до 20 лет, имеющие среди близких родственников больных меланомой (другим раком кожи) и/или имеющие более 100 родинок на теле или более 50 в возрасте до 20 лет. Примерно в 20−30% случаев меланома развивается на месте врожденных или приобретенных пигментных (меланоцитарных) невусов.

Значительное улучшение ранней диагностики меланомы связано с внедрением в медицинскую практику клинических тестовых систем, позволяющих заподозрить наличие меланомы кожи:

  • изменение размеров, объема невуса;
  • изменение формы, очертаний невуса;
  • изменение цвета;
  • воспаление;
  • образование корки или кровоточивость;
  • изменение ощущений, чувствительности;
  • диаметр >7 мм.

Уменьшить риск развития меланомы позволяет ряд несложных правил: регулярный осмотр кожных покровов, обязательная защита кожи от воздействия ультрафиолетового излучения при большом числе пигментных или атипических меланоцитарных невусов, ограничение времени нахождения на открытом воздухе в солнечную погоду с 10 до 15 часов в летнее время, адекватное использование фотозащитных средств (головные уборы, солнцезащитные очки, одежда, солнцезащитные кремы), ограничение использования соляриев.

 
 
Ссылка на источник 133
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во время акции по выявлению меланомы в Минском клинический кожно-венерологическом диспансере только за полдня 21 мая выявили четыре случая меланомы, то есть...
 
Новости дня
Новости общества
 
Из-за теплой весны в Беларуси выросла численность клещей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Лепельский край
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика