За полдня акции по профилактике меланомы специалисты выявили 6 случаев рака кожи

Во время акции по выявлению меланомы в Минском клинический кожно-венерологическом диспансере только за полдня 21 мая выявили четыре случая меланомы, то есть агрессивного рака кожи, и два базальноклеточных рака. Об этом рассказала Светлана Хвойницкая, заместитель главного врача по амбулаторно-диспансерному разделу работы диспансера.



Фото: Максим Слижевский, TUT.BY

Напомним, что сегодня в диспансере проходила акция по первичному скринингу меланомы. Люди могли проконсультироваться по поводу своих родинок с 8.00 часов утра до 19.00 часов вечера.

По словам Светланы Хвойницкой, а течение первой половины дня к ним обратилось более ста человек, из них большинство — женщины. По предварительным подсчетам всего на консультацию пришли более 200 человек.

— Пациенты шли очень активно, преимущественно это были люди с невусами (родинками. — Прим. TUT.BY) и сенильными кератомами (доброкачественное новообразование кожи из поверхностных клеток эпидермиса. — Прим. TUT.BY), — отмечает она.

Из более ста человек 26 пациентов направили на дерматоскопию. Медики выявили четыре случая агрессивного рака кожи — меланомы и два базальноклеточных рака. Диагноз ставился под вопросом, а пациентам давали направление к онкологам.

По данным Белорусского канцер-регистра, в Беларуси на учете по поводу меланомы состоит более 6,5 тыс. человек. Наиболее значимыми известными факторами риска развития меланомы кожи считается избыточное ультрафиолетовое облучение в сочетании с генетической предрасположенностью: светлой, восприимчивой к солнечным ожогам кожей и большим числом меланоцитарных невусов, синдромом атипических невусов и семейных атипических невусов (FAMM-синдром), герминальными мутациями в генах регуляции клеточного цикла CDKN2A и CDK4 и других генах. Опухоль может развиваться в любой области тела, но наиболее типичной ее локализацией у женщин являются нижние конечности, а у мужчин — туловище (примерно 50% всех меланом).

К группе повышенного риска развития меланомы относятся лица: с первым и вторым фототипом кожи, перенесшие солнечные ожоги и длительно пребывавшие на солнце, особенно в возрасте до 20 лет, имеющие среди близких родственников больных меланомой (другим раком кожи) и/или имеющие более 100 родинок на теле или более 50 в возрасте до 20 лет. Примерно в 20−30% случаев меланома развивается на месте врожденных или приобретенных пигментных (меланоцитарных) невусов.

Значительное улучшение ранней диагностики меланомы связано с внедрением в медицинскую практику клинических тестовых систем, позволяющих заподозрить наличие меланомы кожи:

изменение размеров, объема невуса;

изменение формы, очертаний невуса;

изменение цвета;

воспаление;

образование корки или кровоточивость;

изменение ощущений, чувствительности;

диаметр >7 мм.

Уменьшить риск развития меланомы позволяет ряд несложных правил: регулярный осмотр кожных покровов, обязательная защита кожи от воздействия ультрафиолетового излучения при большом числе пигментных или атипических меланоцитарных невусов, ограничение времени нахождения на открытом воздухе в солнечную погоду с 10 до 15 часов в летнее время, адекватное использование фотозащитных средств (головные уборы, солнцезащитные очки, одежда, солнцезащитные кремы), ограничение использования соляриев.