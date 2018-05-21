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Приглашаем на День открытых дверей...
21.05.2018 — Новости Общества | Івацэвіцкі веснік
Государственное учреждение дополнительного образования детей
и молодёжи
«Центр детского творчества г. Ивацевичи» 27 мая 2018 г. приглашает ребят и их родителей на День открытых дверей «Мгновения счастливого детства».
В программе:
1. Презентация деятельности Центра детского творчества «Под парусом творчества». Начало в 10.15.
2. Торжественная церемония награждения лучших учащихся объединений «Созвездие детских талантов». 10.30-11.30.
3. Экскурсия по Центру детского творчества «Дом окнами в детство».
4. Работа творческих мастерских «Мастерство. Умение. Талант».
5. Выставка декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства «Мир глазами детей».
6. Акция «Рисуем вместе».
Наш адрес: ул. Ленина, д. 74.
Телефон для справок: 9-38-42.
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«Центр детского творчества г. Ивацевичи» 27 мая 2018 г. приглашает ребят и их родителей на День открытых дверей «Мгновения счастливого детства». ...
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