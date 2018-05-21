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За изнасилование и убийство 21-летней девушки житель Минска получил 19 лет усиленного режима

21.05.2018 20:10 — Новости Общества | Tut.by  
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Обвиняемый в убийстве и изнасиловании девушки в Минске приговорен к 19 годам лишения свободы. Рассмотрение дела шло в закрытом режиме, сообщает пресс-служба Минского городского суда.

Преступление, напомним, было совершено в октябре 2017 года 21-летним уроженцем Ошмянского района. Со своей жертвой он познакомился за 5 дней до случившегося.

В тот день он обманом пригласил девушку к себе на съемное жилье — в частный дом по проезду Веснина. Там изнасиловал и избил ее. По выводам следствия, мотивом убийства стало желание парня скрыть изнасилование. Затем он собирался инсценировать разбойное нападение на потерпевшую, для чего вынес тело убитой в лесопарковую зону рядом с домом и разбросал ее вещи.

Мужчину, который тащит тело, увидел проезжающий мимо таксист. Он и вызвал милицию, медиков. Через несколько часов преступника задержали.

По заключению стационарной комплексной психолого-психиатрической экспертизы, он мог осознавать противоправный характер своих действий и не страдал каким-либо заболеванием.

Молодой человек признан виновным по ч. 1 ст. 166 (Изнасилование), п. 8 ч. 2 ст. 139 (Убийство с целью скрыть другое преступление). Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 19 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Также с обвиняемого в пользу потерпевшей взыскана материальная компенсация морального вреда в размере 150 000 рублей и в возмещение имущественного вреда 2417 рублей 74 копейки.

Приговор суда может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

 
Теги: Минск
 
 
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Суд проходил в закрытом режиме. Молодой человек признан виновным по ч. 1 ст. 166 (Изнасилование), п. 8 ч. 2 ст. 139 (Убийство с целью скрыть другое преступление).
 
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