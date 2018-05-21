Без дипломатии, на языке вражды. Что не так с высказыванием МВД о ЛГБТ-флаге на посольстве Британии

Посольство Великобритании в Беларуси Минске вывесили ЛГБТ-флаг">вывесило ЛГБТ-флаг на своем здании в Минске. МВД высказалось по этому поводу и назвало однополые отношения подделкой. TUT.BY разбирался, что не так в этой ситуации с точки зрения дипломатических отношений и прав человека.





1. В чем дело и при чем тут флаг?

ЛГБТ-флаг появился на здании посольства Великобритании в Минске 17 мая — в Международный день борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией.

— Вывешивая флаг, мы содействуем продвижению прав ЛГБТ-сообщества и обращаем внимание общественности на ЛГБТ-людей и дискриминацию, с которой они сталкиваются, — объяснила решение посол Великобритании в Беларуси Фионна Гибб.

Спустя несколько дней на сайте Министерства внутренних дел Беларуси появилось сообщение , что в ведомстве «сожалеют» о вывешенном над посольством радужном флаге. МВД также заявило, что не считает удачной «инициативу иностранного государства создать проблемы там, где их не существует».

«Представители однополых отношений яростно отстаивают свою позицию, несмотря на сложившиеся в обществе устои и традиции. Как ни крути, но однополые отношения — это подделка. А суть подделки всегда одинакова — обесценивание истины. ЛГБТ-сообщество, и вся эта борьба за „свои права“, и сам день сообщества — всего лишь подделка!

Беларусь опирается на фундамент традиционных институтов семьи и брака. Но при этом мы в равной степени открыты для всего полезного, нужного, прогрессивного: для всего того, что улучшит жизнь белоруса и будет способствовать развитию общества в целом. Мы — за подлинное, они не пройдут», — пишет МВД.

Сегодня «Радыё Свабода» сообщило, что в тот же день радужный флаг вывешивало и посольство США в Беларуси, однако этот факт, похоже, для МВД прошел незамеченным.

2. Что не так с точки зрения дипломатии?

Министерство иностранных дел Беларуси официально ситуацию не комментировало.

Старший аналитик центра Острогорского Игорь Губаревич с 1993 по 2006 год работал в Министерстве иностранных дел Беларуси.

По его мнению, с точки зрения дипломатии посольство Великобритании, вывесив ЛГБТ-флаг на своем здании, никаких формальностей не нарушило. Тем более что территории дипломатических представительств других стран неприкасаемы, действие белорусских законов на них не распространяется.

— Это прописано в Венской конвенции о дипломатических сношениях. Беларусь не указ для Великобритании, что делать в здании диппредставительства, и я думаю, что его стена туда входит, — отмечает Игорь Губаревич. — Что касается морального аспекта, то каждая страна должна действовать так, чтобы своими действиями не создавать каких-то распрей с государством местонахождения, не провоцировать его. Но тут вопрос: была ли здесь провокация?

Бывший работник МИД обращает внимание, что в самой Великобритании нет единого мнения по поводу вывешивания радужного флага на зданиях посольств в других странах — в 2015 году даже было решение, что не стоит. Похоже, сейчас решает, вывешивать ли флаг в поддержку ЛГБТ посол в конкретной стране, в зависимости от местных условий.

— Это значит, решение в Беларуси принял теперешний посол, который посчитал местные условия благоприятными для такого шага. Но сам факт, что такая демонстрация флага санкционирована Foreighn Office (МИД Великобритании. — Прим. TUT.BY), свидетельствует, что Великобритания не рассматривает это как возможное нарушение дипломатического права. Если бы Беларусь рассматривала такой шаг как нарушение — наш МИД не удержался бы от комментария. А так комментировать нечего, кроме высказывания коллег, — считает Игорь Губаревич. Игорь Губаревич добавляет, что МВД имеет право официально взаимодействовать с посольством других стран только через МИД.

— Единственным и главным собеседником зарубежных государств в Беларуси по таким вопросам является Министерство иностранных дел. Только оно может высказываться от имени государства по таким вопросам.

3. Что не так с точки зрения языка вражды

Для своего текста МВД избрало чрезвычайно эмоциональный стиль, отмечает правозащитница Наста Лойко. Она уверена, что такой комментарий разжигает вражду к ЛГБТК-сообществу. Причем особенно критичная фраза — в конце.

— «Мы за подлинное, они не пройдут» — это звучит как прямая физическая угроза в некоторой степени. Там еще есть издевка с очень важной даты для всех ЛГБТК-активистов и людей, которые им симпатизируют. 17 мая 1990 года гомосексуальность убрали из Международной классификации заболеваний, и это позволило людям быть самим собой. То, что написано на сайте МВД, — это покушение на личное достоинство и право человека быть собой.

Правозащитница добавила, что сейчас на сайте Petitions.by появилась петиция с требованием к Генпрокуратуре проверить законность высказываний МВД и убрать с сайта текст с дискриминационными высказываниями.

Социолог, эксперт инициативной группы «Журналисты за толерантность» Виола Ермакова разбирает по косточкам заявление МВД.

— Весь текст конструирует картину мира, в которой люди делятся на два сорта, правильных и неправильных (оппозиции «подлинное — неподлинное», «истинное — подделка»). Объявляется желательной дискриминация одной из групп: ограничение возможности отстаивать права человека для представителей этой группы (права ЛГБТК+ упомянуты в кавычках как нечто сомнительное), блокировка ее публичных высказываний (сожаление о появлении флага).

Социолог обращает внимание, что сообщества описаны как непересекающиеся множества.

— «Они» отдельно, «мы» отдельно. Статус белорусов имеют только «мы», «им» отказано в праве считаться частью нашего общества: «мы в равной степени открыты для всего полезного, нужного, прогрессивного: для всего того, что улучшит жизнь белоруса». Права ЛГБТК+ к полезному по версии авторов не относятся, вероятно потому, что белорус в их картине мира не может принадлежать к ЛГБТК+ сообществу и получить пользу от защиты своих прав, — объясняет Виола Ермакова. — Отказать в правах «им» авторы текста предлагают на основании того, что «подавляющее большинство белорусов придерживается традиционных семейных ценностей». То есть подразумевается, что защищать следует не права человека (по определению индивидуальные), а ценности большинства в ущерб правам отдельных людей, которым не повезло остаться в меньшинстве.

Виола Ермакова подытоживает: в официальном заявлении на сайте МВД отходят от принципов защиты прав человека как таковых.

— Вместо этого авторы заявления МВД рассуждают о правах общностей, и допускают ущемление прав тех, кто находится в меньшинстве. Любопытна формулировка «создать проблемы там, где их не существует» — по-видимому, в МВД отрицают наличие такой проблемы, как дискриминация ЛГБТК+ в Беларуси, — отмечает Виола Ермакова и вспоминает трагическую смерть Михаила Пищевского, избитого после гей-вечеринки .

TUT.BY писал , что в последнем рейтинге гомофобии европейского подразделения международной ассоциации лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсекс-людей ILGA-Europe Беларусь заняла 42-е место из 49 европейских стран. Это значит, что у нас по сравнению с другими европейскими странами очень высокий уровень нетерпимости к таким людям.