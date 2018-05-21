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Без дипломатии, на языке вражды. Что не так с высказыванием МВД о ЛГБТ-флаге на посольстве Британии
21.05.2018 22:27 — Новости Общества | Tut.by
Посольство Великобритании в Беларуси Минске вывесили ЛГБТ-флаг">вывесило ЛГБТ-флаг на своем здании в Минске. МВД высказалось по этому поводу и назвало однополые отношения подделкой. TUT.BY разбирался, что не так в этой ситуации с точки зрения дипломатических отношений и прав человека.
1. В чем дело и при чем тут флаг?
ЛГБТ-флаг появился на здании посольства Великобритании в Минске 17 мая — в Международный день борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией.
— Вывешивая флаг, мы содействуем продвижению прав ЛГБТ-сообщества и обращаем внимание общественности на ЛГБТ-людей и дискриминацию, с которой они сталкиваются, — объяснила решение посол Великобритании в Беларуси Фионна Гибб.
Спустя несколько дней на сайте Министерства внутренних дел Беларуси
«Представители однополых отношений яростно отстаивают свою позицию, несмотря на сложившиеся в обществе устои и традиции. Как ни крути, но однополые отношения — это подделка. А суть подделки всегда одинакова — обесценивание истины. ЛГБТ-сообщество, и вся эта борьба за „свои права“, и сам день сообщества — всего лишь подделка!
Беларусь опирается на фундамент традиционных институтов семьи и брака. Но при этом мы в равной степени открыты для всего полезного, нужного, прогрессивного: для всего того, что улучшит жизнь белоруса и будет способствовать развитию общества в целом. Мы — за подлинное, они не пройдут», — пишет МВД.
Сегодня «Радыё Свабода» сообщило, что в тот же день радужный флаг
2. Что не так с точки зрения дипломатии?
Министерство иностранных дел Беларуси официально ситуацию не комментировало.
Старший аналитик центра Острогорского Игорь Губаревич с 1993 по 2006 год работал в Министерстве иностранных дел Беларуси.
По его мнению, с точки зрения дипломатии посольство Великобритании, вывесив ЛГБТ-флаг на своем здании, никаких формальностей не нарушило. Тем более что территории дипломатических представительств других стран неприкасаемы, действие белорусских законов на них не распространяется.
— Это прописано в Венской конвенции о дипломатических сношениях. Беларусь не указ для Великобритании, что делать в здании диппредставительства, и я думаю, что его стена туда входит, — отмечает Игорь Губаревич. — Что касается морального аспекта, то каждая страна должна действовать так, чтобы своими действиями не создавать каких-то распрей с государством местонахождения, не провоцировать его. Но тут вопрос: была ли здесь провокация?
Бывший работник МИД обращает внимание, что в самой Великобритании
— Это значит, решение в Беларуси принял теперешний посол, который посчитал местные условия благоприятными для такого шага. Но сам факт, что такая демонстрация флага санкционирована Foreighn Office (МИД Великобритании. — Прим. TUT.BY), свидетельствует, что Великобритания не рассматривает это как возможное нарушение дипломатического права. Если бы Беларусь рассматривала такой шаг как нарушение — наш МИД не удержался бы от комментария. А так комментировать нечего, кроме высказывания коллег, — считает Игорь Губаревич.
Игорь Губаревич добавляет, что МВД имеет право официально взаимодействовать с посольством других стран только через МИД.
— Единственным и главным собеседником зарубежных государств в Беларуси по таким вопросам является Министерство иностранных дел. Только оно может высказываться от имени государства по таким вопросам.
3. Что не так с точки зрения языка вражды
Для своего текста МВД избрало чрезвычайно эмоциональный стиль, отмечает правозащитница Наста Лойко. Она уверена, что такой комментарий разжигает вражду к ЛГБТК-сообществу. Причем особенно критичная фраза — в конце.
— «Мы за подлинное, они не пройдут» — это звучит как прямая физическая угроза в некоторой степени. Там еще есть издевка с очень важной даты для всех ЛГБТК-активистов и людей, которые им симпатизируют. 17 мая 1990 года гомосексуальность убрали из Международной классификации заболеваний, и это позволило людям быть самим собой. То, что написано на сайте МВД, — это покушение на личное достоинство и право человека быть собой.
Правозащитница добавила, что сейчас на сайте Petitions.by
Социолог, эксперт инициативной группы «Журналисты за толерантность» Виола Ермакова разбирает по косточкам заявление МВД.
— Весь текст конструирует картину мира, в которой люди делятся на два сорта, правильных и неправильных (оппозиции «подлинное — неподлинное», «истинное — подделка»). Объявляется желательной дискриминация одной из групп: ограничение возможности отстаивать права человека для представителей этой группы (права ЛГБТК+ упомянуты в кавычках как нечто сомнительное), блокировка ее публичных высказываний (сожаление о появлении флага).
Социолог обращает внимание, что сообщества описаны как непересекающиеся множества.
— «Они» отдельно, «мы» отдельно. Статус белорусов имеют только «мы», «им» отказано в праве считаться частью нашего общества: «мы в равной степени открыты для всего полезного, нужного, прогрессивного: для всего того, что улучшит жизнь белоруса». Права ЛГБТК+ к полезному по версии авторов не относятся, вероятно потому, что белорус в их картине мира не может принадлежать к ЛГБТК+ сообществу и получить пользу от защиты своих прав, — объясняет Виола Ермакова. — Отказать в правах «им» авторы текста предлагают на основании того, что «подавляющее большинство белорусов придерживается традиционных семейных ценностей». То есть подразумевается, что защищать следует не права человека (по определению индивидуальные), а ценности большинства в ущерб правам отдельных людей, которым не повезло остаться в меньшинстве.
Виола Ермакова подытоживает: в официальном заявлении на сайте МВД отходят от принципов защиты прав человека как таковых.
— Вместо этого авторы заявления МВД рассуждают о правах общностей, и допускают ущемление прав тех, кто находится в меньшинстве. Любопытна формулировка «создать проблемы там, где их не существует» — по-видимому, в МВД отрицают наличие такой проблемы, как дискриминация ЛГБТК+ в Беларуси, — отмечает Виола Ермакова и вспоминает трагическую смерть Михаила Пищевского,
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Посольство Великобритании в Беларуси вывесило ЛГБТ-флаг на своем здании в Минске. МВД на своем сайте высказалось по этому поводу и назвало однополые отношения...
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