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Компания Воsch начала реализацию в Беларуси проекта по бесплатной диагностике автомобилей
21.05.2018 19:18 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 21 мая. Компания Воsch начала в Беларуси реализацию проекта по бесплатной диагностике автомобилей. С 21 мая по 1 июня водители могут проверить техническое состояние своих легковых автомобилей у специалистов сети "Бош Авто Сервис" на заправках сети "Газпромнефть", сообщила пресс-служба Bosch (Беларусь).
Инициатива призвана оценить реальное техническое состояние легкового автопарка и повысить безопасность автомобилей, отметили в компании. Бесплатно можно проверить состояние любого легкового автомобиля вне зависимости от модели, года выпуска и текущего состояния. Каждая поверка займет около получаса и затронет все электронные системы. В новых моделях их может насчитываться до 45, в бюджетных иномарках постарше — около 10.
"Такого рода мероприятие проводится в Беларуси впервые. Каждый желающий может проверить состояние своей машины и в случае необходимости получить рекомендации специалистов, — отметили в Bosch. — В конечном счете это позволит водителю предотвратить аварийную ситуацию или чувствовать себя увереннее за рулем, а заодно избежать дорогостоящих поломок и, как следствие, больших расходов на ремонт".
Для проверок на АЗС организованы зоны диагностики — шатры, где установлены специальные диагностические приборы. Чтобы протестировать автомобиль, надо подъехать к палатке и обратиться к специалисту. Все остальное сделают диагносты: подключатся к автомобилю, проведут диагностику и дадут рекомендации. Для тестирования используются системные сканеры Bosch KTS 540 и KTS 690, которые работают с любыми электронными системами.
После диагностики водитель получает протокол проверки, который на выбор отправят по электронной почте или предоставят в бумажном виде. Этим протоколом можно руководствоваться при дальнейшем ремонте или обслуживании автомобиля, также он является объективной оценкой технического состояния автомобиля и может, например, использоваться в качестве аргумента при его продаже или покупке.
Проверки будут проходить во второй половине дня на сети АЗС "Газпромнефть" в трех городах — Минске, Борисове и Бресте. 21 мая мобильная станция диагностики работала в Борисове, 22 мая она переместится в Брест, где будет находиться до 27 мая (на ул. Лейтенанта Рябцева, 39). В Минске машины будут тестировать пять дней: 28 мая — на ул. Ваупшасова,12; 29 мая — на ул. Матусевича, 35а; 30 мая — на ул. Кижеватова, 84; 31 мая — на Партизанском проспекте, 103б. В последний день, 1 июня, автомобили будут проверять на Купревича, 2а, что около Парка высоких технологий.
Проект по диагностике автомобилей приурочен к 30-летию системных тестеров Bosch KTS и проходит при поддержке сети АЗС "Газпромнефть". По результатам бесплатных проверок будет собрана статистика по наиболее распространенным проблемам. На их основе эксперты Bosch подготовят советы и рекомендации для автолюбителей.
Сеть "Бош Авто Сервис" в Беларуси включает 35 авторизованных станций в Минске и регионах, а во всем мире представлена 17.000 СТО. Центры обеспечивают диагностику, обслуживание и ремонт автомобилей с бензиновыми, дизельными, электрическими и гибридными двигателями. В Минске также работает учебно-консультационный центр Bosch.
Марина Носова, БелаПАН.
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Минск, 21 мая. Компания Воsch начала в Беларуси реализацию проекта по бесплатной диагностике автомобилей. С 21 мая по 1 июня водители могут проверить техническое...
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