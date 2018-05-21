ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Компания Воsch начала реализацию в Беларуси проекта по бесплатной диагностике автомобилей

21.05.2018 19:18 — Новости Общества | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A
Минск, 21 мая. Компания Воsch начала в Беларуси реализацию проекта по бесплатной диагностике автомобилей. С 21 мая по 1 июня водители могут проверить техническое состояние своих легковых автомобилей у специалистов сети "Бош Авто Сервис" на заправках сети "Газпромнефть", сообщила пресс-служба Bosch (Беларусь).

Инициатива призвана оценить реальное техническое состояние легкового автопарка и повысить безопасность автомобилей, отметили в компании. Бесплатно можно проверить состояние любого легкового автомобиля вне зависимости от модели, года выпуска и текущего состояния. Каждая поверка займет около получаса и затронет все электронные системы. В новых моделях их может насчитываться до 45, в бюджетных иномарках постарше — около 10.

"Такого рода мероприятие проводится в Беларуси впервые. Каждый желающий может проверить состояние своей машины и в случае необходимости получить рекомендации специалистов, — отметили в Bosch. — В конечном счете это позволит водителю предотвратить аварийную ситуацию или чувствовать себя увереннее за рулем, а заодно избежать дорогостоящих поломок и, как следствие, больших расходов на ремонт".

Для проверок на АЗС организованы зоны диагностики — шатры, где установлены специальные диагностические приборы. Чтобы протестировать автомобиль, надо подъехать к палатке и обратиться к специалисту. Все остальное сделают диагносты: подключатся к автомобилю, проведут диагностику и дадут рекомендации. Для тестирования используются системные сканеры Bosch KTS 540 и KTS 690, которые работают с любыми электронными системами.

После диагностики водитель получает протокол проверки, который на выбор отправят по электронной почте или предоставят в бумажном виде. Этим протоколом можно руководствоваться при дальнейшем ремонте или обслуживании автомобиля, также он является объективной оценкой технического состояния автомобиля и может, например, использоваться в качестве аргумента при его продаже или покупке.

Проверки будут проходить во второй половине дня на сети АЗС  "Газпромнефть" в трех городах — Минске, Борисове и Бресте. 21 мая мобильная станция диагностики работала в Борисове, 22 мая она переместится в Брест, где будет находиться до 27 мая (на ул. Лейтенанта Рябцева, 39). В Минске машины будут тестировать пять дней: 28 мая — на ул. Ваупшасова,12; 29 мая — на ул. Матусевича, 35а; 30 мая — на ул. Кижеватова, 84; 31 мая — на Партизанском проспекте, 103б. В последний день, 1 июня, автомобили будут проверять на Купревича, 2а, что около Парка высоких технологий.

Проект по диагностике автомобилей приурочен к 30-летию системных тестеров Bosch KTS и проходит при поддержке сети АЗС "Газпромнефть". По результатам бесплатных проверок будет собрана статистика по наиболее распространенным проблемам. На их основе эксперты Bosch подготовят советы и рекомендации для автолюбителей.

Сеть "Бош Авто Сервис" в Беларуси включает 35 авторизованных станций в Минске и регионах, а во всем мире представлена 17.000 СТО. Центры обеспечивают диагностику, обслуживание и ремонт автомобилей с бензиновыми, дизельными, электрическими и гибридными двигателями. В Минске также работает учебно-консультационный центр Bosch.
Марина Носова, БелаПАН.
 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 21 мая. Компания Воsch начала в Беларуси реализацию проекта по бесплатной диагностике автомобилей. С 21 мая по 1 июня водители могут проверить техническое...
 
Новости дня
Новости общества
 
Из-за теплой весны в Беларуси выросла численность клещей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Лепельский край
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.05.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика