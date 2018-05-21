|
В Ростове-на-Дону состоялись гонки на тракторах
21.05.2018 21:17 — Новости Общества | БT
В обычной жизни они работают в полях, пашут, сеют, убирают урожай. Но один раз в году простые сельские механизаторы превращаются в профессиональных пилотов, а их трактора - в гоночные автомобили.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подтверждением "Знака качества" белорусских промышленных предприятий, безусловно, является и наша тракторная техника. Как отмечают специалисты, огромный плюс - в...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)