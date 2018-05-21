В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Ростове-на-Дону состоялись гонки на тракторах Подтверждением "Знака качества" белорусских промышленных предприятий, безусловно, является и наша тракторная техника. Как отмечают специалисты, огромный плюс - в...

В обычной жизни они работают в полях, пашут, сеют, убирают урожай. Но один раз в году простые сельские механизаторы превращаются в профессиональных пилотов, а их трактора - в гоночные автомобили.