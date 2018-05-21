﻿ Странности дипломатии, гостайна и БелАЭС, несгибаемый фермер и собака-авиатор - все за вчера. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Странности дипломатии, гостайна и БелАЭС, несгибаемый фермер и собака-авиатор - все за вчера

22.05.2018 07:50 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Доброе утро!

Смотрите, какая красивая наша Беларусь! Наш фотокорреспондент Дмитрий Брушко пролетел на вертолете над Пуховичским районом и показывает вам красоту белорусской природы. Потрясающие виды — наслаждайтесь! Обидно только, что погода в эту неделю немного подкачает. Но это временно — все лето впереди!


ВАЖНОЕ

Председатель правления Банка развития Сергей Румас рассказал об оптимизме в проблемной деревообработке. Это уже не та деревообработка, которая была два года назад. Модернизация, которая стоила сотни миллионов евро, тогда обернулась хроническими убытками и неподъемными платежами по кредитам, сейчас рентабельность производства в среднем по холдингу вышла в плюс. При этом, признал Румас, ситуация на разных предприятиях неровная: «Зоопарк полнейший. К сожалению».

Мы уже писали, что в Беларуси больше 300 предприятий-должников в ФСЗН. Общая сумма долга на начало апреля превысила 27 миллионов рублей. Разобрались, чем неуплата взносов грозит работникам. Страдает в первую очередь человек, которому пришла пора оформлять трудовую пенсию.

В Гродно вчера начался громкий судебный процесс над замдиректора «Гродноэнерго». Его обвиняют в получении взяток и разглашении государственных секретов и служебной тайны. «Замешано» строительство БелАЭС, так что здесь все серьезно.

Помните резонансное заявление МВД о ЛГБТ-флаге на британском посольстве? Да-да, то самое, про «они не пройдут»? Разбирались, что не так в этой ситуации с точки зрения дипломатических отношений и прав человека. Бывший дипломат говорит, что «единственным и главным собеседником зарубежных государств в Беларуси по таким вопросам является Министерство иностранных дел, и только оно может высказываться от имени государства по таким вопросам», а правозащитники — что текст заявления «звучит как прямая физическая угроза в некоторой степени».


А что сейчас творится в мире? США вот грозят Ирану беспрецедентными санкциями — чтобы заставить режим вести переговоры о прекращении агрессивной политики на Ближнем Востоке. Что требуют — рассказываем здесь.

ПОПУЛЯРНОЕ

Вот у нас история о человеке, который не сдается. Валентин Грицук в 90-е годы был «фермером-миллионером»: птицефабрика, зарыбленные пруды, тепличное хозяйство, техника, ангары, производственные цеха и даже офис с вертолетной площадкой. Но после покушения в 2001 году Валентин передвигается в инвалидной коляске, созданная им «махина» хозяйства остановилась. А в марте этого года у него сгорел старый деревянный дом с остатками всего имущества, документами и деньгами. Теперь ему нужна помощь — но он продолжает верить, что хозяйство еще возродится.


А вот эта наша героиня пять лет назад ради парня переехала из Минска в райцентр, через год открыла тут свое дело, и теперь вместе с мужем их основательно и надолго затянуло в бизнес. «Какая разница, в каком городе я живу? — задается она вопросом. — Главное, я себя нашла, а где лучше дела пошли, там и осталась».

Недавно Госдеп США обнародовал очередной ежегодный доклад о соблюдении прав человека в мире, в котором Беларусь названа «авторитарным государством». Тем не менее прогресс в отношениях между Беларусью и США все же присутствует: белорусам вернули возможность впервые за 10 лет получать в Минске американские визы всех категорий, США в очередной раз продлили на полгода режим приостановки санкций в отношении девяти белорусских предприятий. Разбирались, что между нами происходит, с помощью американского эксперта.

Ну и все еще обсуждаем свадьбу Гарри и Меган — она же разорвала почти все шаблоны о британской архаичности! Мы заметили массу интересных деталей, которые расскажут об отношениях внутри семьи, статусе монархии и даже политических и культурных изменениях, происходящих в Объединенном Королевстве — и делимся с вами. А еще появились официальные фото.


ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Здесь у нас эксперт из США рассказывает, как жить, если у вас рак. «Во всех передовых странах Европы и США никто не скрывает, что у него был рак. И чем больше людей вокруг тебя узнает об этом, тем больше у тебя будет группа поддержки. Человек при онкологическом диагнозе не превращается в ходячий труп». Кстати, представляете, только за полдня акции по профилактике меланомы в Минском городском диспансере выявили 6 случаев рака кожи! Это значит, что очень многое зависит от вас. Проверяйтесь! Ну и если вы хотите жить долго и здорово, рассказываем, как максимально продлить еще и молодость сердца и сосудов.

А вот, знакомьтесь, Стас Вулканов из деревни Коммуна Минской области. Недавно он стал первым и пока единственным на селе лонгбордистом и отправился в 12-дневное 500-километровое путешествие из родной Коммуны в Брест. Взял только самое необходимое: рюкзак со спальником и лонгборд, который жители малой родины Стаса в шутку называют «гладильной доской с колесами». И едет!

Все новости понедельника, 21 мая

Кстати. В Беларуси выбрали собаку-авиатора — талисман чемпионата мира по вертолетному спорту и фестиваля #Пронебо-2018. Победила сиба-ину по кличке Элли. Просто чудо, что за пес!


Ваша редакция

Сейчас рано утром в вашем ящике — все самые важные и интересные новости, специально отобранные редактором.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
Ссылка на источник 118
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Смотрите, какая красивая наша Беларусь! Наш фотокорреспондент Дмитрий Брушко пролетел на вертолете над Пуховичским районом и показывает вам красоту белорусской...
 
Новости дня
Новости общества
 
Без дипломатии, на языке вражды. Что не так с высказыванием МВД о ЛГБТ-флаге на посольстве Британии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Лепельский край
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.05.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика