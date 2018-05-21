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Странности дипломатии, гостайна и БелАЭС, несгибаемый фермер и собака-авиатор - все за вчера
22.05.2018 07:50 — Новости Общества | Tut.by
Доброе утро!
Смотрите, какая красивая наша Беларусь! Наш фотокорреспондент Дмитрий Брушко пролетел на вертолете над Пуховичским районом и показывает вам красоту белорусской природы.
ВАЖНОЕ
Председатель правления Банка развития Сергей Румас рассказал об оптимизме в проблемной деревообработке. Это уже не та деревообработка, которая была два года назад. Модернизация, которая стоила сотни миллионов евро, тогда обернулась хроническими убытками и неподъемными платежами по кредитам, сейчас рентабельность производства в среднем по холдингу вышла в плюс. При этом, признал Румас,
Мы уже писали, что в Беларуси больше 300 предприятий-должников в ФСЗН. Общая сумма долга на начало апреля превысила 27 миллионов рублей.
В Гродно вчера начался громкий судебный процесс над замдиректора «Гродноэнерго». Его обвиняют в получении взяток и разглашении государственных секретов и служебной тайны.
Помните
А что сейчас творится в мире? США вот грозят Ирану беспрецедентными санкциями — чтобы заставить режим вести переговоры о прекращении агрессивной политики на Ближнем Востоке.
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Вот у нас история о человеке, который не сдается. Валентин Грицук в 90-е годы был «фермером-миллионером»: птицефабрика, зарыбленные пруды, тепличное хозяйство, техника, ангары, производственные цеха и даже офис с вертолетной площадкой. Но после покушения в 2001 году Валентин передвигается в инвалидной коляске, созданная им «махина» хозяйства остановилась. А в марте этого года у него сгорел старый деревянный дом с остатками всего имущества, документами и деньгами.
А вот эта наша героиня пять лет назад ради парня
Недавно Госдеп США обнародовал очередной ежегодный доклад о соблюдении прав человека в мире, в котором Беларусь названа «авторитарным государством». Тем не менее прогресс в отношениях между Беларусью и США все же присутствует: белорусам вернули возможность впервые за 10 лет получать в Минске американские визы всех категорий, США в очередной раз продлили на полгода режим приостановки санкций в отношении девяти белорусских предприятий.
Ну и все еще обсуждаем свадьбу Гарри и Меган — она же разорвала почти все шаблоны о британской архаичности! Мы заметили массу интересных деталей, которые расскажут об отношениях внутри семьи, статусе монархии и даже политических и культурных изменениях, происходящих в Объединенном Королевстве — и
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А вот, знакомьтесь, Стас Вулканов из деревни Коммуна Минской области. Недавно он стал первым и пока единственным на селе лонгбордистом и отправился
Кстати. В Беларуси
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Смотрите, какая красивая наша Беларусь! Наш фотокорреспондент Дмитрий Брушко пролетел на вертолете над Пуховичским районом и показывает вам красоту белорусской...
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