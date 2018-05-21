Странности дипломатии, гостайна и БелАЭС, несгибаемый фермер и собака-авиатор - все за вчера

Доброе утро!

Смотрите, какая красивая наша Беларусь! Наш фотокорреспондент Дмитрий Брушко пролетел на вертолете над Пуховичским районом и показывает вам красоту белорусской природы. Потрясающие виды — наслаждайтесь ! Обидно только, что погода в эту неделю немного подкачает . Но это временно — все лето впереди!





ВАЖНОЕ

Председатель правления Банка развития Сергей Румас рассказал об оптимизме в проблемной деревообработке. Это уже не та деревообработка, которая была два года назад. Модернизация, которая стоила сотни миллионов евро, тогда обернулась хроническими убытками и неподъемными платежами по кредитам, сейчас рентабельность производства в среднем по холдингу вышла в плюс. При этом, признал Румас, ситуация на разных предприятиях неровная: «Зоопарк полнейший. К сожалению» .

Мы уже писали, что в Беларуси больше 300 предприятий-должников в ФСЗН. Общая сумма долга на начало апреля превысила 27 миллионов рублей. Разобрались, чем неуплата взносов грозит работникам . Страдает в первую очередь человек, которому пришла пора оформлять трудовую пенсию.

В Гродно вчера начался громкий судебный процесс над замдиректора «Гродноэнерго». Его обвиняют в получении взяток и разглашении государственных секретов и служебной тайны. «Замешано» строительство БелАЭС, так что здесь все серьезно .

Помните резонансное заявление МВД о ЛГБТ-флаге на британском посольстве? Да-да, то самое, про «они не пройдут»? Разбирались, что не так в этой ситуации с точки зрения дипломатических отношений и прав человека . Бывший дипломат говорит, что «единственным и главным собеседником зарубежных государств в Беларуси по таким вопросам является Министерство иностранных дел, и только оно может высказываться от имени государства по таким вопросам», а правозащитники — что текст заявления «звучит как прямая физическая угроза в некоторой степени».





А что сейчас творится в мире? США вот грозят Ирану беспрецедентными санкциями — чтобы заставить режим вести переговоры о прекращении агрессивной политики на Ближнем Востоке. Что требуют — рассказываем здесь .

ПОПУЛЯРНОЕ

Вот у нас история о человеке, который не сдается. Валентин Грицук в 90-е годы был «фермером-миллионером»: птицефабрика, зарыбленные пруды, тепличное хозяйство, техника, ангары, производственные цеха и даже офис с вертолетной площадкой. Но после покушения в 2001 году Валентин передвигается в инвалидной коляске, созданная им «махина» хозяйства остановилась. А в марте этого года у него сгорел старый деревянный дом с остатками всего имущества, документами и деньгами. Теперь ему нужна помощь — но он продолжает верить, что хозяйство еще возродится .





А вот эта наша героиня пять лет назад ради парня переехала из Минска в райцентр , через год открыла тут свое дело, и теперь вместе с мужем их основательно и надолго затянуло в бизнес. «Какая разница, в каком городе я живу? — задается она вопросом. — Главное, я себя нашла, а где лучше дела пошли, там и осталась».

Недавно Госдеп США обнародовал очередной ежегодный доклад о соблюдении прав человека в мире, в котором Беларусь названа «авторитарным государством». Тем не менее прогресс в отношениях между Беларусью и США все же присутствует: белорусам вернули возможность впервые за 10 лет получать в Минске американские визы всех категорий, США в очередной раз продлили на полгода режим приостановки санкций в отношении девяти белорусских предприятий. Разбирались, что между нами происходит, с помощью американского эксперта .

Ну и все еще обсуждаем свадьбу Гарри и Меган — она же разорвала почти все шаблоны о британской архаичности! Мы заметили массу интересных деталей, которые расскажут об отношениях внутри семьи, статусе монархии и даже политических и культурных изменениях, происходящих в Объединенном Королевстве — и делимся с вами . А еще появились официальные фото .





ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Здесь у нас эксперт из США рассказывает, как жить, если у вас рак . «Во всех передовых странах Европы и США никто не скрывает, что у него был рак. И чем больше людей вокруг тебя узнает об этом, тем больше у тебя будет группа поддержки. Человек при онкологическом диагнозе не превращается в ходячий труп». Кстати, представляете, только за полдня акции по профилактике меланомы в Минском городском диспансере выявили 6 случаев рака кожи ! Это значит, что очень многое зависит от вас. Проверяйтесь! Ну и если вы хотите жить долго и здорово, рассказываем, как максимально продлить еще и молодость сердца и сосудов .

А вот, знакомьтесь, Стас Вулканов из деревни Коммуна Минской области. Недавно он стал первым и пока единственным на селе лонгбордистом и отправился в 12-дневное 500-километровое путешествие из родной Коммуны в Брест . Взял только самое необходимое: рюкзак со спальником и лонгборд, который жители малой родины Стаса в шутку называют «гладильной доской с колесами». И едет!

Все новости понедельника, 21 мая

Кстати. В Беларуси выбрали собаку-авиатора — талисман чемпионата мира по вертолетному спорту и фестиваля #Пронебо-2018. Победила сиба-ину по кличке Элли. Просто чудо, что за пес!





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