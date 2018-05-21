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Планируемые изменения в закон о СМИ направлены на защиту прав граждан

22.05.2018 08:34 — Новости Общества | БелТА  
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Планируемые изменения в закон о СМИ направлены на защиту прав граждан
Фото из архива

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Планируемые изменения в закон о СМИ направлены на защиту прав граждан. Об этом во время круглого стола в редакции газеты "СБ. Беларусь сегодня" рассказал заместитель министра информации Беларуси Павел Легкий, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Действующему закону о СМИ уже десять лет, а за это время произошли значительные изменения в информационном пространстве, подчеркнул заместитель министра. "Медийная сфера совершила технологический рывок, изменились формы работы средств массовой информации с аудиторией, появились новые подходы к работе с информацией. Действующее законодательство должно поспевать за временем. И касается это не только собственно медиаотрасли, но прежде всего обеспечения защиты прав наших граждан. И те изменения, которые предлагается внести в законодательство, в немалой степени направлены именно на это", - отметил он.

Наиболее острую дискуссию в ходе обсуждения изменений в закон о СМИ вызывает обязательная идентификация пользователей на интернет-ресурсах. По мнению Павла Легкого, такая мера не вызовет серьезного оттока пользователей из сети.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Планируемые изменения в закон о СМИ направлены на защиту прав граждан. Об этом во время круглого стола в редакции газеты "СБ. Беларусь...
 
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