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Ипэшник вез из Польши в бензобаке рассаду хризантем
22.05.2018 10:06 — Новости Общества | Tut.by
Житель Мостовского района перевозил через границу в бензобаке своего автомобиля рассаду хризантем. Документов на посадочный материал, конечно, у индивидуального предпринимателя не было. Контрабанду обнаружили таможенники в пункте пропуска «Брузги».
Volkswagen Passat следовал из Польши по «зеленому» коридору. При проведении таможенного контроля машину направили на более тщательный осмотр. Там-то и нашли контрабанду.
При последующем досмотре автомобиля из тайника в бензобаке достали более 600 штук рассады цветов. По правилам, такой товар должен сопровождаться фитосанитарным сертификатом.
Таможенники
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Житель Мостовского района перевозил через границу в бензобаке своего автомобиля рассаду хризантем. Документов на посадочный материал, конечно, у индивидуального...
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