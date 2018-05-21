Ипэшник вез из Польши в бензобаке рассаду хризантем

Житель Мостовского района перевозил через границу в бензобаке своего автомобиля рассаду хризантем. Документов на посадочный материал, конечно, у индивидуального предпринимателя не было. Контрабанду обнаружили таможенники в пункте пропуска «Брузги».





Volkswagen Passat следовал из Польши по «зеленому» коридору. При проведении таможенного контроля машину направили на более тщательный осмотр. Там-то и нашли контрабанду.

При последующем досмотре автомобиля из тайника в бензобаке достали более 600 штук рассады цветов. По правилам, такой товар должен сопровождаться фитосанитарным сертификатом.





Таможенники начали административный процесс. У мужчины могут конфисковать автомобиль. Рассаду вернули в Польшу, автомобиль изъяли до решения суда.