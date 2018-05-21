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В Малоритском районе дачники спасли лосенка от гибели. Животное само пришло за помощью
22.05.2018 10:04 — Новости Общества | Tut.by
Жители Малоритского района спасли лосенка, у которого была сломана нога,
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Животное прибилось само, словно просило помощи у людей. У лосенка оказалась сломанной нога, и он был истощен. На время «потеряшку» приютил на участке Василий Панасюк, мужчина даже взял отпуск за свой счет.
Дачники сразу стали искать возможность найти лосенку подходящий дом, обращались в разные инстанции, в том числе к экологам и лесникам.
«В субботу лосенок пошел по следам матери, его видели с лосихой, а вечером он обратно вернулся к людям», — сказал начальник Малоритской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Анатолий Никитюк.
Лосенку сделают операцию на ноге, а пока за ним будут ухаживать сотрудники нацпарка «Беловежская Пуща».
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Лосенку сделают операцию на ноге, а пока за ним будут ухаживать сотрудники нацпарка "Беловежская Пуща".
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