Акция МЧС «Не оставляйте детей одних!» проходит в Пинске

С 11 мая по 1 июня во всех регионах Беларуси проходят мероприятия республиканской акции МЧС «Не оставляйте детей одних!» , чтобы вновь привлечь внимание общественности к проблеме безопасности детей, когда они остаются без присмотра взрослых. Инспекторы Пинского ГРОЧС в рамках акции посетили городскую детскую поликлинику и на встрече с медперсоналом, родителями и их детьми поговорили на актуальную тему.

В 2017 году от внешних причин в Беларуси погибли 146 детей в возрасте до 17 лет. Основная причина смертности — дорожно-транспортный травматизм , на втором месте — утопление. В Брестской области за первый квартал 2018 года от внешних факторов уже погибли 6 детей.

Близятся летние каникулы — у школьников появится больше свободного времени, а значит, возрастают их шансы оказаться и в опасной ситуации дома или на улице. Чтобы летний отдых оставил только приятные воспоминания, всем вместе необходимо заботиться о безопасности подрастающего поколения и постоянно учить их этому.

Безопасность детей зависит, в первую очередь, от их родителей. Зачастую, уходя в магазин на пять минут или отправляя ребенка гулять, нет и мысли о том, что может случиться непоправимое. Истории реальных людей, чьи опрометчивые поступки обернулись большой бедой, работники детской поликлиники узнали из фильма МЧС «Цена мгновения».

Родители должны позаботиться о том, чтобы их дети знали, как вести себя в чрезвычайной ситуации. Простой шаг – установить на смартфон приложение МЧС «Помощь рядом». Здесь есть информация о неблагоприятных прогнозах погоды и руководство по действиям в любой нештатной ситуации.

Медицинские работники и пациенты детской поликлиники получили от сотрудников Пинского ГРОЧС информационные брошюры и памятки, а малыши – раскраски, с помощью которых они смогут изучать правила безопасного поведения.