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Спортивная жизнь на летних каникулах
22.05.2018 — Новости Общества | Народны голас
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Во время школьных летних каникул у ребят Ельского района будет возможность укрепить свое здоровье и разнообразить досуг в оздоровительных лагерях.
Оздоровительный лагерь будет работать и на базе Ельской ДЮСШ РОП работников АПК.
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> Во время школьных летних каникул у ребят Ельского района будет возможность укрепить свое здоровье и разнообразить досуг в оздоровительных лагерях. ...
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