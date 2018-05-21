Спортивная жизнь на летних каникулах

Во время школьных летних каникул у ребят Ельского района будет возможность укрепить свое здоровье и разнообразить досуг в оздоровительных лагерях.

Оздоровительный лагерь будет работать и на базе Ельской ДЮСШ РОП работников АПК.

– Ежегодно мы организуем оздоровительные лагеря для ребят. Не стал исключением и этот год, – рассказывает директор Ельской детско-юношеской спортивной школы районной организации профсоюзов работников АПК Андрей Байковский. – Так, в нынешнем году лагерь будет работать в первую и третью смены. Учебно-тренировочные занятия будут проходить на базе школ города Ельска. Дзюдоисты, а их – 28 человек, будут заниматься на базе средней школы № 2. Футболисты, которых в нашей школе 42 человека, будут тренироваться на центральном стадионе г. Ельска. Питание для ребят, посещающих оздоровительный лагерь, будет организовано на базе СШ № 1.

В третью смену оздоровительные лагеря будут работать в агрогородках Добрынь и Заширье. Оздоровится в них 38 ребят. Стоит также отметить, что в третью смену будет организован туристический поход на озеро «Асалода». Исходя из опыта прошлых лет, могу отметить, что ребятам такие турпоходы очень нравятся.

В оздоровительных лагерях Ельщины дети смогут отдохнуть, поправить здоровье, набраться сил перед учебным годом и, безусловно, обрести новых друзей.Так что детям, посещающим оздоровительные лагеря, скучать этим летом точно не придется.









