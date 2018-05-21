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Нужные звенья, полезные дружины

22.05.2018 — Новости Общества | Радзiма  
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Нужные звенья, полезные дружины

Ежегодные районные соревнования гражданских формирований гражданской обороны состоялись 18 мая на центральном стадионе Глуска. Побороться за звание лучших собрались семь добровольных пожарных дружин, пять санитарных дружин и четыре санитарных звена. Участников поприветствовал и пожелал честной и упорной борьбы начальник Глусского отдела по чрезвычайным ситуациям Андрей Каминский. Право поднять флаг и открыть районные соревнования предоставили победителям прошлогодних соревнований — капитанам команд УКП «Жилкомхоз», Глусского райпо и Глусского района газоснабжения.

В этом году за звание лучшей добровольной пожарной дружины боролись УКП «Жилкомхоз», ОАО «Заря Коммуны», ОАО «Агрофирма «Славгородский», ОАО «Глусская Заря», ОАО «Глусский РАПТС», ГЛХУ «Глусский лесхоз», ДРСУ № 213. Команды соревновались в боевом развертывании и пожарной эстафете. Надо сказать, что это не только сложные в прохождении, но и самые зрелищные этапы состязаний. Неудивительно, что на стадионе понаблюдать за соревнованиями и поболеть за команды собралось много глусчан.

На этапе боевого развертывания особое внимание уделяется исправности и работоспособности техники, от которой зависит и скорость выполнения этого упражнения, а вот в пожарной эстафете результат испытания больше зависел от участников команды, от быстроты и слаженности их действий. Хотя был момент, когда на последнем участке эстафеты одну из команд подвела и техника: не сработал огнетушитель.

Соревнования санитарных дружин и звеньев не такие зрелищные, но тоже не менее (а может, даже и более) сложные и важные. Среди санитарных дружин за лидерство боролись команды УКП «Жилкомхоз», отдела образования, спорта и туризма Глусского райисполкома, Глусского райпо, ОАО «Глусская Заря» и ОАО «Агрофирма «Славгородский». В соревнованиях санитарных звеньев участвовали ОАО «Глусские Бытуслуги», ОАО «Глусский РАПТС», Автопарк № 15 и Глусский район газоснабжения.

Соревнования состояли из трех этапов. На первом проверялась укомплектованность санитарных сумок, оснащение сандружины (звена), умение пользоваться, например, подручными средствами для оказания первой помощи. На втором этапе команды работали в очаге химического поражения, на площадке частичной дегазации и частичной санитарной обработки, где нужно было не только правильно ответить на вопросы, но и выполнить все задания за отведенное время. Третий этап (работа в очаге комбинированного поражения) тоже нужно было пройти за установленное нормативами время. Здесь сандружинницы решали ситуационную задачу, показывали свое умение быстро вынести и погрузить пораженного человека в санитарную машину.

На всех этапах соревнований за неправильное выполнение заданий, отсутствие положенного оснащения и прочие недочеты командам начислялись штрафные баллы.

В результате упорной борьбы среди добровольных пожарных дружин лучшими стали ОАО «Глусский РАПТС» — 3-е место ,  Глусский лесхоз — 2-е,  и 1-е место завоевала команда Глусского «Жилкомхоза» — неизменный лидер на протяжении уже нескольких лет. Среди санитарных дружин 3-е место у отдела образования, спорта и туризма райисполкома, 2-е — у Глусского райпо и 1-е — у девушек из «Жилкомхоза». В соревновании санитарных звеньев 3-е место заняли «Глусские Бытуслуги», 2-е — Автопарк № 15 и 1-е — Глусский район газоснабжения.

Поздравили и наградили победителей заместитель председателя Глусского райисполкома Александр Антюшеня и председатель районного Совета депутатов Геннадий Липский. Александр Антюшеня поблагодарил все команды за участие. При этом он отметил, что в реальных чрезвычайных ситуациях, разумеется, нет таких, можно сказать, идеальных условий, как во время соревнований, но человек тренированный, знающий, что нужно делать при любой опасности, не растеряется, а быстро сможет сориентироваться и применить свои знания, спасая людей. Почетное право завершить соревнования гражданских формирований гражданской обороны 2018 года и опустить флаг было предоставлено капитанам команд-призеров.

Поздравляем победителей районных состязаний   и желаем им дальнейших успехов и, конечно же, победы на областном этапе соревнований.

Ольга ЯНУШЕВСКАЯ

Фото Анны АВТУХОВОЙ

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Ежегодные районные соревнования гражданских формирований гражданской обороны состоялись 18 мая на центральном стадионе Глуска. Побороться за звание лучших...
 
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