Этот самый большой зал в здании областного суда на каждом заседании с трудом вмещал всех желающих. Ведь для родных обвиняемых это был еще и способ в очередной раз увидеться со своими сыновьями, мужьями и братьями. Сегодня, в день приговора, здесь и вовсе не протолкнуться. Все таможенники, не признавшие вину, получили немалые сроки в колонии усиленного режима с конфискацией имущества.





На скамье подсудимых — два отдела Гомельской таможни почти в полном составе (оперативно-поисковый и по борьбе с контрабандой), а также несколько предпринимателей. Бывшим таможенникам вменяется в вину получение взяток за пропуск через границу грузов без документов.

Дмитрия Погарцева приговорили к 13 годам усиленного режима с конфискацией имущества.

Бывшего начальника отдела таможни Александра Исаченко приговорили к 11,6 годам колонии усиленного режима (это больше, чем просил для него прокурор), Сергея Савельева — к восьми годам, Сергея Баслыка, Николая Емельянченко, Вячеслава Якушева, Евгения Негодина и Дмитрия Коробкина — к семи, Евгения Копытова — к 6,5 годам, Юрия Якушина — к пяти с половиной, Валерия Качковского и Владимира Скрабовского — к 5 годам, Николая Куклина — к трем годам. Все будут отбывать наказание в колонии усиленного режима, их имущество подлежит конфискации.

Таможенников Дмитрия Васюченко и Василия Раковца, которые признавали вину, суд приговорил к 5 годам ограничения свободы.

Двоих предпринимателей предпринимателей признали виновными в даче взятки, им назначены немалые штрафы (17 тысяч рублей), женщина, якобы передававшая деньги от одной стороны другой, получила 3 года «домашней химии».

В суде озвучили список имущества таможенников, подлежащего конфискации: от иномарок до стиральных машин и кроссовок Сергея Баслыка, которые тот якобы купил за получееные в виде взяток средства.

За решеткой 12 из 18-ти обвиняемых находятся уже больше двух лет . За это время по ту сторону забора СИЗО у одного из бывших таможенников, например, родился ребенок (мальчику уже почти два года), другой — похоронил отца, но на похороны так и не попал.





Сторона обвинения считает, что вина всех доказана полностью . Бывшие таможенники же с этим не согласны. На каждом судебном заседании они обращали внимание суда на массу ошибок и несоответствий, допущенных во время предварительного следствия, а также отсутствие убедительных, объективных доказательств инкриминируемых им преступлений. В качестве одного из основных аргументов своей невиновности таможенники приводили тот факт, что вблизи деревни Селище, где они работали, нет таможенной, а есть лишь административная граница Беларуси и России — и полномочий у сотрудников таможенных органов там практически нет. Судят же их именно за то, что они «за взятки осуществляли беспрепятственный пропуск товаров и транспортных средств физических лиц через участок российско-белорусской границы».

Напомним , в начале февраля 2016 года сотрудники Комитета госбезопасности задержали сотрудников сразу двух отделов Гомельской таможни — оперативно-поискового и по борьбе с контрабандой. На момент задержаний десять человек были действующими сотрудниками Гомельской таможни, пятеро — бывшими. Из них двое занимали руководящие должности, остальные были рядовыми или старшими оперуполномоченными. Одних обвиняют в участии в организованной группе и получении взяток, злоупотреблении служебными полномочиями. Других — в даче взяток, мошенничестве и посредничестве во взяточничестве. По версии следствия, сотрудники таможни выезжали на дежурство в составе мобильной группы и получали взятки за беспрепятственный проезд фур (с продуктами, черным металлом) из России или Украины в Беларусь без сопроводительных или фитосанитарных документов. Действовала группа на протяжении нескольких лет. Обвиняемые в большинстве вину не признали, в суде говорили о давлении, которое на них оказывалось сотрудниками КГБ во время следствия. У родственников и адвокатов бывших таможенников также немало претензий к тому, как расследовалось и передавалось дело в суд. Родные обвиняемых жаловались, что в нем много нестыковок, но главное — за несколько месяцев пристального наблюдения за работой таможенников, телефонных прослушек и слежки с поличным не взяли никого. Ранее обвиняемые писали заявление в прокуратуру, в котором жаловались на противоправные действия сотрудников КГБ, которые применялись к ним при допросе, на физическое и психологическое насилие и давление. Однако прокуратура сообщила об отсутствии состава преступления.