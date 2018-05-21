Следователи Минского района устанавливают обстоятельства ДТП в Заславле

Минским районным отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело о дорожно-транспортном происшествии, в результате которого погиб пешеход.

21 апреля текущего года около 21.00 часов 61-летний водитель LAND ROVER FREELANDER, двигаясь в направлении аг. Петришки Минского района по 2-ому километру автодороги «Заславль-Петришки-Радошковичи», совершил наезд на пешехода в пределах населенного пункта г. Заславль.

В результате дорожно-транспортного происшествия 66-летний мужчина от полученных телесных повреждений скончался.

В целях установления обстоятельств данного происшествия следователи обращаются с просьбой к гражданам, которые располагают значимой информацией, записями видеорегистратора с места происшествия, обратиться в Минский районный отдел Следственного комитета по адресу: г. Минск, ул. Скрыганова, 4, или по телефонам: 8 (017) 302-54-68, 8 (017) 302-54-69.

Официальный представитель УСК по Минской области

Татьяна Белоног