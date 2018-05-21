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Минская таможня выявила более 2 тыс. административных правонарушений

22.05.2018 — Новости Общества | Единство  
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За 4 месяца 2018 г. Минской региональной таможней возбуждено 8 уголовных дел. Из них 3 уголовных дела по факту уклонения от уплаты таможенных платежей в крупном размере, 2 уголовных дел по ст. 228 УК Республики Беларусь «Контрабанда», 3 уголовных дел за незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов.

В результате данной работы из незаконного оборота изъято около 500 г лекарственных препаратов, содержащих в своем составе наркотические средства и психотропные вещества.

Кроме того, с начала года таможней выявлено более 2 тыс. административных правонарушений. Сумма штрафов, наложенных по делам об административных правонарушениях, составила более 145 тыс. рублей.

За период январь-апрель 2018 г. Минской региональной таможней изъято плодоовощной продукции на сумму 83 тыс. рублей, одежды стоимостью более 90 тыс. рублей, косметических средств в общей сумме 450 тыс. рублей, планер самолета – на 80 тыс. рублей.

Должностными лицами МРТ в отчетном периоде предотвращен незаконный ввоз на таможенную территорию ЕАЭС шести элитных автомобилей под видом автозапчастей. Кроме того, пресечена попытка незаконного перемещения в международном почтовом отправлении опасного психотропа-модафинила и 25 тыс. евро в коробке с конфетами.

Минская региональная таможня,

инспектор отдела идеологической работы Татьяна Линник

 

 
 
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Также предотвращен незаконный ввоз на таможенную территорию ЕАЭС шести элитных автомобилей
 
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