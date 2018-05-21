По делу о нападении на Сергея Чалого задержано пять человек

По факту избиения Сергея Чалого возбуждено уголовное дело, 5 человек задержаны, сообщили в СК.

Сейчас известный экономист и автор программы «Экономика на пальцах» находится в больнице. По предварительной информации Следственного комитета, все участники конфликта находились в нетрезвом состоянии, с задержанными работают следователи.

В Следственном комитете рассказали, что в воскресенье было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 339 УК (Хулиганство, осовремененное группой лиц).

— На самом деле, я себя сейчас странно чувствую. Действие обезболивающего закончилось… Болит голова со всех сторон, особенно в висках, с глазом есть проблема, жду, когда меня осмотрит офтальмолог. Врачи говорят, на днях меня выпишут, — рассказывает TUT.BY Сергей Чалый.





Напомним, все случилось около полуночи в ночь с пятницы на субботу. Сергей Чалый, по его словам, вместе с двумя друзьями выходил из бара. Через несколько минут к ним подбежали пять человек и начали избивать.

— Товарищей почти не задело, били меня. И только по голове — на теле даже синяков нет, — рассказал Сергей Чалый TUT.BY. — Они не то что мимо проходили, мол, «дай закурить». И у них не было претензий ко всей компании. Тогда бы одинаково досталось всем. И это было не ограбление — ни телефон, ни бумажник их не интересовали.