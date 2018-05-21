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По делу о нападении на Сергея Чалого задержано пять человек
22.05.2018 11:07 — Новости Общества | Tut.by
По факту избиения Сергея Чалого возбуждено уголовное дело, 5 человек задержаны, сообщили в СК.
Сейчас известный экономист и автор программы «Экономика на пальцах» находится в больнице. По предварительной информации Следственного комитета, все участники конфликта находились в нетрезвом состоянии, с задержанными работают следователи.
В Следственном комитете рассказали, что в воскресенье было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 339 УК (Хулиганство, осовремененное группой лиц).
— На самом деле, я себя сейчас странно чувствую. Действие обезболивающего закончилось… Болит голова со всех сторон, особенно в висках, с глазом есть проблема, жду, когда меня осмотрит офтальмолог. Врачи говорят, на днях меня выпишут, — рассказывает TUT.BY Сергей Чалый.
Напомним, все случилось около полуночи в ночь с пятницы на субботу. Сергей Чалый, по его словам, вместе с двумя друзьями выходил из бара. Через несколько минут к ним подбежали пять человек и начали избивать.
— Товарищей почти не задело, били меня. И только по голове — на теле даже синяков нет, —
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