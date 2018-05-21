Движение транспорта ограничат в Минске на время подготовки к параду

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22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение транспорта будет ограничиваться в Минске по 14 июня на время подготовки к параду, сообщили БЕЛТА на предприятии "Минсктранс".

Парад войск Минского гарнизона состоится 3 июля, на аэродроме Липки будут проводиться тренировки механизированной колонны. Маршрут техники пролегает по ул.Основателей, ул.Скорины, МКАД (для боевых машин на колесном движителе и автомобильной техники для перевозки механиков, водителей); по ул.Основателей, виадук через железнодорожные пути, далее по лесной дороге (для боевых машин на гусеничном движителе).

В период перемещения механизированной колонны по трассе следования по указанию сотрудников столичной Госавтоинспекции вводятся временные ограничения движения транспорта. Начало движения колонны для тренировок на аэродроме Липки запланировано на 5 утра 22, 29 мая, 5, 12 июня, возвращение с аэродрома - на 20.00 24, 31 мая, 7, 14 июня.

Время прохождения колонны составит около 30 минут.-0-