ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Движение транспорта ограничат в Минске на время подготовки к параду

22.05.2018 10:57 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Движение транспорта ограничат в Минске на время подготовки к параду
Фото из архива

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение транспорта будет ограничиваться в Минске по 14 июня на время подготовки к параду, сообщили БЕЛТА на предприятии "Минсктранс".

Парад войск Минского гарнизона состоится 3 июля, на аэродроме Липки будут проводиться тренировки механизированной колонны. Маршрут техники пролегает по ул.Основателей, ул.Скорины, МКАД (для боевых машин на колесном движителе и автомобильной техники для перевозки механиков, водителей); по ул.Основателей, виадук через железнодорожные пути, далее по лесной дороге (для боевых машин на гусеничном движителе).

В период перемещения механизированной колонны по трассе следования по указанию сотрудников столичной Госавтоинспекции вводятся временные ограничения движения транспорта. Начало движения колонны для тренировок на аэродроме Липки запланировано на 5 утра 22, 29 мая, 5, 12 июня, возвращение с аэродрома - на 20.00 24, 31 мая, 7, 14 июня.

Время прохождения колонны составит около 30 минут.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 67
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение транспорта будет ограничиваться в Минске по 14 июня на время подготовки к параду, сообщили БЕЛТА на предприятии "Минсктранс". ...
 
Новости дня
Новости общества
 
Немалые сроки и конфискации. Суд вынес приговоры по делу "гомельских таможенников"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Лепельский край
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.05.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика