Лукашенко: Нам надо строго дифференцировать потребителей и поставщиков наркотиков

Ответственность потребителей и поставщиков наркотиков за совершенные ими преступления должна быть строго дифференцирована. Об этом заявил Александр Лукашенко, принимая с докладом министра внутренних дел Игоря Шуневича, сообщает пресс-служба президента Беларуси.

Глава государства поинтересовался, какова криминогенная обстановка в стране, особое внимание было уделено борьбе с распространением наркотиков.

«Что у нас там за проблемы? Может, мы где-то допустили просчеты или ошибки при принятии соответствующего законодательства. Я тогда настаивал на усилении законодательства особенно к тем, кто производит и поставляет, продает сюда наркотики. Нам надо строго дифференцировать потребителей и поставщиков. Это естественно. Может, в этой части мы где-то ошиблись», — сказал Александр Лукашенко.

Напомним, правительство подготовило проект изменений в ряд кодексов Беларуси, в том числе Уголовный. В пресловутой статье 328 УК (Оборот наркотиков и психотропов) планируют снизить границы по срокам. Но это касается только частей, связанных со сбытом (то есть к обычным потребителям отношения не имеет).

Если сейчас за оборот с целью сбыта грозит от 5 до 8 лет, то предлагают установить пределы от 3 до 8. За это же преступление, совершенное группой лиц, в крупном размере или ранее уже судимым за наркотики, теперь наказывают лишением свободы на срок от 8 до 15 лет. Но планку предлагают снизить: от 6 до 15 лет.

При этом конфискацию имущества, которая идет вдобавок к сроку, могут заменить на штраф.