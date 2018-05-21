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Лукашенко: Нам надо строго дифференцировать потребителей и поставщиков наркотиков
22.05.2018 11:28 — Новости Общества | Tut.by
Ответственность потребителей и поставщиков наркотиков за совершенные ими преступления должна быть строго дифференцирована. Об этом заявил Александр Лукашенко, принимая с докладом министра внутренних дел Игоря Шуневича,
Глава государства поинтересовался, какова криминогенная обстановка в стране, особое внимание было уделено борьбе с распространением наркотиков.
«Что у нас там за проблемы? Может, мы где-то допустили просчеты или ошибки при принятии соответствующего законодательства. Я тогда настаивал на усилении законодательства особенно к тем, кто производит и поставляет, продает сюда наркотики. Нам надо строго дифференцировать потребителей и поставщиков. Это естественно. Может, в этой части мы где-то ошиблись», — сказал Александр Лукашенко.
Напомним, правительство подготовило
Если сейчас за оборот с целью сбыта грозит от 5 до 8 лет, то предлагают установить пределы от 3 до 8. За это же преступление, совершенное группой лиц, в крупном размере или ранее уже судимым за наркотики, теперь наказывают лишением свободы на срок от 8 до 15 лет. Но планку предлагают снизить: от 6 до 15 лет.
При этом конфискацию имущества, которая идет вдобавок к сроку, могут заменить на штраф.
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