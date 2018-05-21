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До 26 градусов тепла ожидается в Беларуси 23 мая
22.05.2018 11:37 — Новости Общества | БелТА
22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 26 градусов тепла ожидается в Беларуси 23 мая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, в некоторых районах - грозы. Утром местами возможен слабый туман. Ветер прогнозируется переменных направлений 3-8 м/с, при грозах порывы до 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит 8-14 градусов выше нуля, днем ожидается 20-26 градусов тепла.-0-
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22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 26 градусов тепла ожидается в Беларуси 23 мая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного...
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