22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 26 градусов тепла ожидается в Беларуси 23 мая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, в некоторых районах - грозы. Утром местами возможен слабый туман. Ветер прогнозируется переменных направлений 3-8 м/с, при грозах порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 8-14 градусов выше нуля, днем ожидается 20-26 градусов тепла.-0-

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