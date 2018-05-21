ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко: Надо строго дифференцировать потребителей и поставщиков наркотиков

22.05.2018 12:01 — Новости Общества | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A
Минск, 22 мая. В Беларуси необходимо разграничить ответственность за употребление и поставку наркотических средств, заявил 22 мая в Минске Александр Лукашенко, принимая с докладом министра внутренних дел Игоря Шуневича.

"Что у нас там за проблемы? — цитирует Лукашенко пресс-служба президента. — Может, мы где-то допустили просчеты или ошибки при принятии соответствующего законодательства. Я тогда настаивал на усилении законодательства особенно к тем, кто производит и поставляет, продает сюда наркотики. Нам надо строго дифференцировать потребителей и поставщиков. Это естественно. Может, в этой части мы где-то ошиблись".

Напомним, 8 мая после встречи с Александром Лукашенко председатель Верховного суда Валентин Сукало сообщил журналистам, что президент выступает против ослабления уголовной ответственности для распространителей наркотиков. "Глава государства однозначно отметил, что послабления в отношении сбытчиков и распространителей наркотиков быть никакого не может. В отношении потребителей возможны какие-то послабления и снисхождения", — сказал Сукало.

В настоящее время на рассмотрении Палаты представителей находится проект закона "Об изменении некоторых кодексов Республики Беларусь", предусматривающий в том числе корректировку пяти "антинаркотических" статей УК. Документ поступил в парламент 11 мая, его планируется рассмотреть в первом чтении на текущей сессии, которая продлится до конца июня.

Активистки общественной инициативы "Матчын рух 328", которая объединяет родственников осужденных по "наркотической" ст. 328 УК, раскритиковали законопроект по изменению этой статьи. Они, в частности, высказали сомнение в том, что новая редакция закона как-то повлияет на граждан, которые уже отбывают наказание.

Сопредседатель оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" Ольга Ковалькова заявила, что предлагаемое властями смягчение ст. 328 "носит декоративный характер". В составе группы юристов она вместе с депутатом парламента Анной Канопацкой разработала и 10 мая представила альтернативные версии поправок в уголовное законодательство. "Необходимо, на наш взгляд, ввести разделение ответственности в зависимости от объема вещества, которое хранилось либо распространялось человеком. Потому что сегодня неважно, сколько ты хранишь и употребляешь, ответственность будешь нести одинаковую", — поясняла Ковалькова суть альтернативных поправок.
Захар Щербаков, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 22 мая. В Беларуси необходимо разграничить ответственность за употребление и поставку наркотических средств, заявил 22 мая в Минске Александр Лукашенко,...
 
Новости дня
Новости общества
 
ГУВД: За нападение на Сергея Чалого задержаны четверо минчан, конфликт спровоцировала его компания
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Лепельский край
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.05.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика