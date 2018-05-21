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Лукашенко: Надо строго дифференцировать потребителей и поставщиков наркотиков
22.05.2018 12:01 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 22 мая. В Беларуси необходимо разграничить ответственность за употребление и поставку наркотических средств, заявил 22 мая в Минске Александр Лукашенко, принимая с докладом министра внутренних дел Игоря Шуневича.
"Что у нас там за проблемы? — цитирует Лукашенко пресс-служба президента. — Может, мы где-то допустили просчеты или ошибки при принятии соответствующего законодательства. Я тогда настаивал на усилении законодательства особенно к тем, кто производит и поставляет, продает сюда наркотики. Нам надо строго дифференцировать потребителей и поставщиков. Это естественно. Может, в этой части мы где-то ошиблись".
Напомним, 8 мая после встречи с Александром Лукашенко председатель Верховного суда Валентин Сукало сообщил журналистам, что президент выступает против ослабления уголовной ответственности для распространителей наркотиков. "Глава государства однозначно отметил, что послабления в отношении сбытчиков и распространителей наркотиков быть никакого не может. В отношении потребителей возможны какие-то послабления и снисхождения", — сказал Сукало.
В настоящее время на рассмотрении Палаты представителей находится проект закона "Об изменении некоторых кодексов Республики Беларусь", предусматривающий в том числе корректировку пяти "антинаркотических" статей УК. Документ поступил в парламент 11 мая, его планируется рассмотреть в первом чтении на текущей сессии, которая продлится до конца июня.
Активистки общественной инициативы "Матчын рух 328", которая объединяет родственников осужденных по "наркотической" ст. 328 УК, раскритиковали законопроект по изменению этой статьи. Они, в частности, высказали сомнение в том, что новая редакция закона как-то повлияет на граждан, которые уже отбывают наказание.
Сопредседатель оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" Ольга Ковалькова заявила, что предлагаемое властями смягчение ст. 328 "носит декоративный характер". В составе группы юристов она вместе с депутатом парламента Анной Канопацкой разработала и 10 мая представила альтернативные версии поправок в уголовное законодательство. "Необходимо, на наш взгляд, ввести разделение ответственности в зависимости от объема вещества, которое хранилось либо распространялось человеком. Потому что сегодня неважно, сколько ты хранишь и употребляешь, ответственность будешь нести одинаковую", — поясняла Ковалькова суть альтернативных поправок.
Захар Щербаков, БелаПАН.
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Минск, 22 мая. В Беларуси необходимо разграничить ответственность за употребление и поставку наркотических средств, заявил 22 мая в Минске Александр Лукашенко,...
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