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ГУВД: За нападение на Сергея Чалого задержаны четверо минчан, конфликт спровоцировала его компания

22.05.2018 11:56 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 22 мая. ГУВД Мингорисполкома обнародовало подробности нападения на экономиста и ведущего программы "Экономика на пальцах" на портале tut.by Сергея Чалого и его приятеля Анатолия Соколовского.

Сообщается, что в нападении на компанию Чалого подозреваются четверо минчан, которые задержаны. Напомним, СК сообщил о пятерых задержанных.

ГУВД информирует, что инцидент произошел ночью 19 мая. В 00.34 в оперативно-дежурную службу Центрального РУВД поступило сообщение от гражданина о том, что по улице Ленина, 5, неизвестные избили двух граждан. На место происшествия были направлены два автопатруля ОМОН. Чалого и его приятеля доставили в райуправление милиции.

Со слов потерпевших сотрудниками милиции были приняты заявления. Чалый рассказал, что накануне вечером в кафе распивал спиртные напитки со своими знакомыми. В 23.00, после закрытия кафе, они с приятелями купили пиво и шаурму и направились во двор дома № 8 по улице Ленина, где продолжили выпивать. Спустя непродолжительное время к ним подошла компания молодых парней, которые беспричинно стали наносить удары Чалому и его другу, третий член компании, как говорится в сообщении ГУВД, "ретировался с места конфликта и впоследствии вызвал сотрудников милиции".

"Ввиду нахождения в состоянии алкогольного опьянения Чалый С. В. и его друг указать количество и приметы лиц, наносивших им удары, а также конкретные обстоятельства произошедшего не смогли", — сообщает ГУВД.

По окончании опроса потерпевшим была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Чалого госпитализировали в хирургическое отделение БСМП, его друг по результатам медицинского обследования был отпущен домой.

Четверо минчан, подозреваемых в нападении, по информации ГУВД, задержаны по горячим следам.

Оперативники выяснили обстоятельства произошедшего, и сейчас достоверно известно, что нападение не было спланированным.

В результате опроса подозреваемых выяснились дополнительные обстоятельства. Ночью 19 мая в этом же дворе выпивала не только компания Чалого, но еще пять человек. Около 00.30 молодые люди решили расходиться по домам. Проходя мимо компании Чалого, семейная пара, которая отстала от своих друзей, услышала в свой адрес различного рода шутки, насмешки и нецензурную брань. Предвидя конфликт, супруг позвонил друзьям, которые отошли вперед. Когда те вернулись, компания Чалого спровоцировала конфликт, и началась драка, "исход которой решило количество выпитого спиртного и количество участников", заявили в ГУВД.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 22 мая. ГУВД Мингорисполкома обнародовало подробности нападения на экономиста и ведущего программы "Экономика на пальцах" на портале tut.by Сергея Чалого...
 
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