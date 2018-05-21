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В Минской области задержаны пять человек по подозрению в избиении экономиста Сергея Чалого и его приятеля

22.05.2018 11:19 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 22 мая. В Минской области задержаны пять человек, подозреваемых в избиении экономиста и ведущего программы "Экономика на пальцах" на портале tut.by Сергея Чалого и его приятеля Анатолия Соколовского, сообщила БелаПАН официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова.

В настоящее время идут допросы подозреваемых. Выясняется степень участия каждого фигуранта дела по ч. 2 ст. 339 УК (злостное хулиганство) в произошедшем конфликте. Работа по делу ведется совместно с ГУВД Мингорисполкома, сказала Гончарова.

О мотивах преступления говорить пока рано, отметила она.

Как сообщалось ранее, Чалый с двумя приятелями отдыхали 18 мая сначала в универсаме "Центральный", потом — в кафе Kuriza Pomada. Конфликтов у них ни с кем не возникало. После закрытия кафе компания вышла на улицу и прошла во дворик, где на них напали неизвестные.

У Чалого констатировали сотрясение мозга, ушибы предплечья и перелом костей носа. Операция не потребовалась. Сейчас экономист находится в минской больнице скорой помощи, сколько времени он там проведет, неизвестно. У второго пострадавшего Анатолия Соколовского — ушибы и сотрясение мозга, госпитализация ему не потребовалась.

Лиц преступников потерпевшие не видели — те напали сзади, но одного из них успел разглядеть их приятель, который в момент инцидента находился в стороне. Он дал показания в милиции.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 22 мая. В Минской области задержаны пять человек, подозреваемых в избиении экономиста и ведущего программы "Экономика на пальцах" на портале tut.by Сергея...
 
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