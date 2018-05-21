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В Минской области задержаны пять человек по подозрению в избиении экономиста Сергея Чалого и его приятеля
22.05.2018 11:19 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 22 мая. В Минской области задержаны пять человек, подозреваемых в избиении экономиста и ведущего программы "Экономика на пальцах" на портале
В настоящее время идут допросы подозреваемых. Выясняется степень участия каждого фигуранта дела по ч. 2 ст. 339 УК (злостное хулиганство) в произошедшем конфликте. Работа по делу ведется совместно с ГУВД Мингорисполкома, сказала Гончарова.
О мотивах преступления говорить пока рано, отметила она.
Как сообщалось ранее, Чалый с двумя приятелями отдыхали 18 мая сначала в универсаме "Центральный", потом — в кафе Kuriza Pomada. Конфликтов у них ни с кем не возникало. После закрытия кафе компания вышла на улицу и прошла во дворик, где на них напали неизвестные.
У Чалого констатировали сотрясение мозга, ушибы предплечья и перелом костей носа. Операция не потребовалась. Сейчас экономист находится в минской больнице скорой помощи, сколько времени он там проведет, неизвестно. У второго пострадавшего Анатолия Соколовского — ушибы и сотрясение мозга, госпитализация ему не потребовалась.
Лиц преступников потерпевшие не видели — те напали сзади, но одного из них успел разглядеть их приятель, который в момент инцидента находился в стороне. Он дал показания в милиции.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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В Минской области задержаны пять человек по подозрению в избиении экономиста Сергея Чалого и его приятеля
Минск, 22 мая. В Минской области задержаны пять человек, подозреваемых в избиении экономиста и ведущего программы "Экономика на пальцах" на портале tut.by Сергея...
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