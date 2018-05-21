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Следователи работают на месте взрыва на предприятии под Минском

22.05.2018 10:38 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 22 мая. Следственно-оперативная группа работает на месте происшествия на заводе "Алкид" в деревне Королев Стан Минского района, где утром 22 мая произошли взрыв и пожар, сообщила БелаПАН официальный представитель управления Следственного комитета по Минской области Татьяна Белоног.

По информации МЧС, сообщение о ЧП поступило в 8.55. По прибытии спасатели установили, что в здании по производству битумной гидроизоляции площадью 2.400 квадратных метров произошел взрыв с последующим горением.

В 9.18 пожар был локализован, в 10.09 — ликвидирован.

Пострадали четыре человека.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 22 мая. Следственно-оперативная группа работает на месте происшествия на заводе "Алкид" в деревне Королев Стан Минского района, где утром 22 мая произошли...
 
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При взрыве на предприятии в Королевом Стане под Минском пострадали четыре человека, пожар ликвидирован
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