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При взрыве на предприятии в Королевом Стане под Минском пострадали четыре человека, пожар ликвидирован
22.05.2018 10:27 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 22 мая. По уточненным данным МЧС, при взрыве и пожаре в административно-производственном здании предприятия "Алкид" в деревне Королев Стан (Минский район) пострадали четыре человека (изначально сообщалось о трех пострадавших). Они госпитализированы.
Взрыв, а затем пожар на "Алкиде" произошли утром 22 мая. Сообщение о ЧП поступило в МЧС в 8.55. По прибытии спасатели установили, что в здании по производству битумной гидроизоляции площадью 2.400 квадратных метров произошел взрыв с последующим горением.
В 9.18 пожар был локализован, в 10.09 — ликвидирован.
Александр Ванкович, БелаПАН.
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При взрыве на предприятии в Королевом Стане под Минском пострадали четыре человека, пожар ликвидирован
Минск, 22 мая. По уточненным данным МЧС, при взрыве и пожаре в административно-производственном здании предприятия "Алкид" в деревне Королев Стан (Минский район)...
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