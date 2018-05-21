|
Взрыв на производстве произошел в деревне Королев Стан под Минском, есть пострадавшие
22.05.2018 09:57 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 22 мая. Взрыв в административно-производственном здании на улице Лесная в деревне Королев Стан Минского района произошел утром 22 мая.
Как сообщает Минское областное управление МЧС, спасателям поступило сообщение в 8.55. Когда к месту вызова прибыли подразделения спасателей, выяснилось, что в здании по производству битумной гидроизоляции площадью 2.400 квадратных метров произошел взрыв с последующим горением.
В 9.18 спасатели локализовали пожар. По предварительной информации, травмированы три человека. Работники МЧС продолжают работы по ликвидации пожара.
Алексей Орешко, БелаПАН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 22 мая. Взрыв в административно-производственном здании на улице Лесная в деревне Королев Стан Минского района произошел утром 22 мая. Как сообщает Минское...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)