Технику высокой проходимости используют в Пинском погранотряде

Пинский пограничный отряд охраняет участок границы протяженностью почти 300 километров. Особенностью Полесского региона является пресеченная лесисто-болотистая местность, а зачастую тропы пограничников пролегают через труднопроходимые места. Именно поэтому в Пинском погранотряде используется техника высокой проходимости — квадроциклы и болотоходы.

На охраняемом участке находятся два заказника республиканского значения «Ольманские болота» и «Средняя Припять». Обширные территории, преимущественно в Столинском районе, занимают верховые болота. И здесь пограничники не обходятся без особенной техники и используют на данных направлениях используют в охране границы болотоходы.

В 2011 году автопарк погранотряда пополнился первым болотоходом «Роса», что стало большим подспорьем при выполнении задач по охране рубежей страны. Позже был приобретен еще один аналогичный вездеход на пневматических подушках. А совсем недавно на вооружение пограничников поступили два принципиально новых болотохода «МазМан». Они позволяют с легкостью преодолеть самые труднопроходимые районы: разлитые поймы, топкие болота и даже такие водные препятствия, как реки и озера.

Еще один совершенно новый образец военной техники — грузовой автомобиль МЗКТ. Он был разработан специально для пограничной службы, исходя из специфики выполняемых задач. Придя на смену легендарному ГАЗ-66, он не менее эффективно используется в повседневной служебной деятельности подразделений границы, как для доставки пограничных нарядов, так и грузов общим весом до 1 000 кг.

Уже несколько лет на вооружении у пограничников находятся квадроциклы. С их появлением не составляет труда беспрепятственно, а главное — быстро, добраться до любой точки на охраняемом участке. Неприхотливая в эксплуатации техника позволяет выполнять разные задачи: проверка режима границы, выезд по сработке сигнализационного комплекса, преследование и задержание нарушителей границы и другое.

Подобное вооружение и техника сегодня позволяют сотрудникам Пинского погранотряда эффективно выполнять задачи по охране Государственной границы.