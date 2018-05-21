

С 21 по 25 мая проводится специальное комплексное мероприятие «Безопасность».

Цель акции – профилактика противоправных действий и обеспечение общественного порядка, личной и имущественной безопасности граждан в поездах, на железнодорожных станциях и остановочных пунктах.

Столинский РОВД обращает внимание жителей Столинщины на обеспечение сохранности имущества. Для этого избегайте случайных знакомств и не распивайте спиртные напитки со своими попутчиками, не оставляйте без присмотра свои вещи.

Будьте бдительны и тогда ваше имущество будет в безопасности!

Лилия

ГУЩА