С 21 по 25 мая проводится специальное комплексное мероприятие «Безопасность».
Цель акции – профилактика противоправных действий и обеспечение общественного порядка, личной и имущественной безопасности граждан в поездах, на железнодорожных станциях и остановочных пунктах.
Столинский РОВД обращает внимание жителей Столинщины на обеспечение сохранности имущества. Для этого избегайте случайных знакомств и не распивайте спиртные напитки со своими попутчиками, не оставляйте без присмотра свои вещи.
Будьте бдительны и тогда ваше имущество будет в безопасности!
Лилия
ГУЩА