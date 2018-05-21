С 25 мая по 5 июня водители должны включать ближний свет фар



С 25 мая до 5 июня Госавтоинспекция проводит республиканское специальное комплексное мероприятие «Внимание – дети!», основная задача которого – профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.

Как сообщил корреспонденту «НП» старший госавтоинспектор ОГАИ Столинского РОВД Юрий АПАНОВИЧ, в дни проведения специальных мероприятий движение транспортных средств в светлое время суток должно осуществляться с включённым ближним светом фар. Делается это в первую очередь для привлечения внимания маленьких пешеходов к приближающемуся транспортному средству.

— Призываем водителей быть предельно внимательными при движении вблизи детских учреждений, проезде нерегулируемых пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и во дворах, — подчеркнул Юрий Александрович.

Тем водителям, которые забудут включить фары, грозит штраф до двух базовых величин.