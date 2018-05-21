Пропал человек: что делать?



Как себя вести, куда обращаться, каков алгоритм действий родственников пропавшего человека?

На эти и другие вопросы корреспонденту «НП» отвечает оперуполномоченный группы розыскной работы отделения уголовного розыска Столинского РОВД Алёна ВАБИЩЕВИЧ, которая сталкивается с поиском пропавших людей практически каждый день.

— Алёна Фёдоровна, нередко люди пропадают во время банального похода в лес. В прошлом году сотрудники РОВД искали и нашли пожилую женщину, которая ушла в лес и не вернулась… Как избежать подобных случаев?

— Если вы собрались в лес, обязательно известите о своем походе родственников, соседей, друзей. Сообщите, в каком районе собираетесь искать грибы или ягоды. Обратите внимание на то, какие крупные ориентиры находятся поблизости: река, дорога или железнодорожная станция. В случае чего родственникам и работникам милиции будет легче вас найти, да и вы сами сможете лучше ориентироваться.

Необходимо тщательно продумать свое снаряжение. Если у вас есть сотовый телефон, то возьмите его с собой, проверив заряд батареи, пополнив баланс. В некоторых местах сотовая связь недоступна, поэтому можно прихватить с собой свисток. Это простое средство может оказаться надежнее. Не стоит забывать также про необходимые лекарства, включая бинт с йодом, набор спичек в водонепроницаемой упаковке, дождевик, небольшой запас денег.

— А есть какие-то рекомендации относительно одежды?

— Да, практика показывает, что одежду для похода в лес нужно выбирать яркую. Камуфляжная форма, старые куртки усложняют поиски пропавших людей, поскольку такая одежда сливается с деревьями.

— Если человек всё же заблудился – что делать?

— Во-первых, не поддаваться панике! Нужно стараться вернуться на то место, где разошлись с товарищами. Если никого там не обнаружили – ищите любую тропинку, просеку или линию электропередач. Если вы нашли ориентир – держитесь его и никуда не сворачивайте. И еще, никогда не переходите водоём, будь то ручей, река и, тем более, болото. Всегда надежнее идти в противоположную от них сторону. Когда станет очевидным, что придется в лесу заночевать, – разожгите костер на каком-нибудь высоком месте, вблизи большого дерева. Лежать нужно лицом к костру и постараться не спать. Возможно, к вам уже идет помощь, а вы её проспите. Также очень важно в этом смысле брать с собой в поход побольше еды, теплых вещей, нож, компас и удобную обувь…

— Какие советы дадите родственникам? Им целесообразнее самим искать пропавшего человека или лучше сразу обратиться в милицию?

— Если человек не вернулся домой в назначенное время и его спутники подтверждают, что он из леса не вышел, необходимо вызвать работников милиции безотлагательно, а не пытаться продолжать поиски собственными силами! Ночью в лесу прохладно даже летом. Поэтому силы у того же пенсионера, проведшего несколько дней в лесу, могут быть на исходе. В такой ситуации дорог каждый час! При необходимости сотрудники милиции вызовут спасателей со служебными собаками, организуют поиск с привлечением техники. А родственники уже смогут примкнуть к группе специалистов, которая будет прочесывать лес. Так будет значительно эффективнее и быстрее. Огромная просьба: не нужно откладывать звонок в милицию надолго, иначе может быть уже поздно.

Лилия ГУЩА

Фото автора