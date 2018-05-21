Пенсионный возраст повысят вопреки: смягчит ли правительство удар по населению

Возрастной ценз выхода на заслуженный отдых будет увеличен несмотря ни на что

В конце минувшей недели чиновники вновь подняли малоприятную для населения тему повышения пенсионного возраста и других законодательных изменений в отношении россиян, собирающихся в скором времени выйти на заслуженный отдых. Очередным поводом для беспокойства стала появившаяся в ряде СМИ информация о различных предложениях Минфина и Минтруда повысить пенсионный ценз. И хотя в дальнейшем подобные сведения были частично опровергнуты, но, согласно заявлению премьера Дмитрия Медведева, детали грядущей неизбежной пенсионной реформы поступят на рассмотрение Госдумы в текущую весеннюю сессию работы парламентариев.



фото: Геннадий Черкасов

Вопреки негативному отношению к пенсионной реформе в России со стороны населения, этот процесс набирает обороты. На фоне утверждения нового состава правительства в СМИ из властных коридоров утекла информация о том, что Минфин и Минтруд уже предложили свои варианты повышения пенсионного возраста: первое ведомство — до 63 лет для женщин и 65 лет для мужчин, второе — до 60 и 65 лет соответственно.

Несмотря на то что спустя сутки эти инициативы были дезавуированы, по крайней мере Минфином, существуют все основания полагать, что реформа все-таки состоится. На такие мысли наталкивает заявление Дмитрия Медведева о том, что проект закона об изменении пенсионного возраста поступит в Госдуму уже в осеннюю сессию.

Представители обеих палат парламента уже обозначили свои позиции по этому поводу. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заметила, что к решению этой задачи стоит подходить поступательно и предложила ежегодно на полгода поднимать пенсионный возраст в течение десяти лет. «Вопрос о повышении пенсионного возраста стал актуален. Это сделали все европейские государства и страны СНГ, кроме России», — отметила Матвиенко. При этом она настаивает, что в настоящее время нужно успокоить люде», объяснив, что никакой указ, приказ и закон не сможет определить, что на пенсию мужчинам придется выходить позже, чем сейчас.

В полемику успела включиться и Госдума. Глава Комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов выступил против повышения пенсионного возраста и заявил, что такая мера — банальная экономия. Но все понимают, что определяющей в этом вопросе, естественно, будет позиция партии власти, которой свою волю продиктует правительство.

Еще одним, правда косвенным, подтверждением продвижения пенсионной реформы служит заявление первого зампреда ЦБ Сергея Швецова, что ведомство совместно с Минфином возобновит консультации по концепции индивидуального пенсионного капитала с новым правительством. Напомним, что в 2017 году Минфин и ЦБ предложили делать взносы в накопительную часть пенсии самим работникам, а не работодателем, отчисляя на это 6% от зарплаты с возможностью отказа от уплаты либо увеличения или снижения размера платежа.

Основной спор тогда шел вокруг механизма отчислений: Минфин и ЦБ считали, что включение работника в систему должно происходить по умолчанию, с возможностью впоследствии отказаться, а Минтруд выступал против такой конструкции, считая, что она ударит по гражданам с низкими доходами.

Еще одна инициатива исходит от Минюста, который, по предварительным данным, хочет заставить делать выплаты в Пенсионный фонд и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования самозанятых граждан для последующей легализации их места работы.

В любом случае пенсионную систему России ждут перемены. Хотя Пенсионный фонд обещает, что в этом году увеличит расходы на выплату пенсий на 100 млрд рублей, а общие затраты на пенсионное обеспечение — на 371 млрд рублей, эксперты не уверены, что ведомству хватит на эти цели финансовых средств. По словам замдиректора аналитического департамента «Альпари» Натальи Мильчаковой, в ближайшее время государство несомненно столкнется с денежным дефицитом на обеспечение и рост пенсионных выплат.

«Хочется надеяться, что чиновники остановятся на относительно мягком варианте пенсионной реформы: постепенного повышения возрастного ценза выхода на заслуженный отдых каждые шесть месяцев на полгода, чтобы к 2023 году он достиг у мужчин 63 лет, а у женщин — 58 лет. Тем не менее дотянуть эти социальные выплаты до уровня развитых стран получится еще не скоро: средняя пенсия в России не превышает 15 тыс. рублей, тогда как в Дании пенсия в пересчете на российскую валюту составляет 120 тыс., в Финляндии — 110 тыс., а в Израиле — 100 тыс. рублей», — отмечает Мильчакова.