В Бресте начался суд по делу об убийстве коллеги после новогоднего корпоратива

22 мая в суде Брестского района началось рассмотрение уголовного дела по обвинению 20-летнего жителя Жабинки в жестоком убийстве своего коллеги . Преступление молодой человек совершил в ночь с 30 на 31 декабря. После корпоратива одной из организаций сферы торговли двое коллег решили продолжить праздник дома у одного из них. Во время застолья гость нанес хозяину жилья множество ударов ножом по различным частям тела — тот умер на месте.



Суд Брестского района. Фото: TUT.BY

Мужчина обвиняется в убийстве с особой жестокостью и в умышленном повреждении имущества: после убийства он повредил некоторые предметы в квартире жертвы, чтобы скрыть следы преступления. Санкция самой суровой статьи обвинения — убийство с отягчающими обстоятельствами — предусматривает от 8 до 25 лет лишения свободы, пожизненное заключение или смертную казнь.

В начале процесса сторона защиты обратилась с ходатайством закрыть судебное заседание «в связи с обстоятельствами данного уголовного дела». Что это за обстоятельства — неизвестно. Суд эту просьбу удовлетворил. Далее уголовное дело будет рассматриваться в закрытом режиме.

TUT.BY будет следить за приговором.