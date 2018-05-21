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В Бресте начался суд по делу об убийстве коллеги после новогоднего корпоратива
22.05.2018 12:47 — Новости Общества | Tut.by
22 мая в суде Брестского района началось рассмотрение уголовного дела по обвинению 20-летнего жителя Жабинки в
Мужчина обвиняется в убийстве с особой жестокостью и в умышленном повреждении имущества: после убийства он повредил некоторые предметы в квартире жертвы, чтобы скрыть следы преступления. Санкция самой суровой статьи обвинения — убийство с отягчающими обстоятельствами — предусматривает от 8 до 25 лет лишения свободы, пожизненное заключение или смертную казнь.
В начале процесса сторона защиты обратилась с ходатайством закрыть судебное заседание «в связи с обстоятельствами данного уголовного дела». Что это за обстоятельства — неизвестно. Суд эту просьбу удовлетворил. Далее уголовное дело будет рассматриваться в закрытом режиме.
TUT.BY будет следить за приговором.
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Судья принял решение сделать процесс закрытым в "в связи с обстоятельствами данного уголовного дела".
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