В Чернобыльской зоне задержали двух белорусов: 41-летнюю женщину и 15-летнего мальчика

В Киевской области сотрудники отдела пограничной службы «Иванков» Житомирского отряда совместно с представителями Национальной полиции задержали компанию из четырех человек. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ .



Фото: Национальная полиция Украины

В сообщении отмечается, что компания «незаконно проникла в зону отчуждения и обязательного отселения с целью экстремального туризма».

«Нарушителями оказались 41-летняя женщина и 15-летний мальчик из Беларуси и двое жителей Киева 27 и 32 лет», — добавили в полиции.

За нарушение требований режима радиационной безопасности в местности, подвергшейся радиоактивному загрязнению, в отношении правонарушителей составлены протоколы.