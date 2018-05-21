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В Чернобыльской зоне задержали двух белорусов: 41-летнюю женщину и 15-летнего мальчика
22.05.2018 12:40 — Новости Общества | Tut.by
В Киевской области сотрудники отдела пограничной службы «Иванков» Житомирского отряда совместно с представителями Национальной полиции задержали компанию из четырех человек. Об этом сообщает пресс-служба
В сообщении отмечается, что компания «незаконно проникла в зону отчуждения и обязательного отселения с целью экстремального туризма».
«Нарушителями оказались 41-летняя женщина и 15-летний мальчик из Беларуси и двое жителей Киева 27 и 32 лет», — добавили в полиции.
За нарушение требований режима радиационной безопасности в местности, подвергшейся радиоактивному загрязнению, в отношении правонарушителей составлены протоколы.
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В сообщении отмечается, что компания из двух украинцев и двух белорусов "незаконно проникла в зону отчуждения и обязательного отселения с целью экстремального...
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