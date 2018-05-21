Могилевский «Горводоканал» собирается выпускать бутилированную воду и ищет подрядчика, который бы скорректировал проектно-сметную документацию для реконструкции насосной станции под цех, сообщается на сайте коммунального предприятия . Заплатить за это готовы не более 12 250 рублей.

Выпускать бутилированную воду намерены после реконструкции части бытовых помещений насосной станции 2-го подъема водозабора «Полыковичи». Переговоры с претендентами пройдут 29 мая. Срок выполнения заказа — июнь 2018 года.

Бутилированную воду — газированную и негазированную — выпускает бобруйский «Горводоканал» — в бутылках от 0,5 литра и бутылях объемом 18,9 литра.