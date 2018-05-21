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Могилевский "Горводоканал" собирается выпускать бутилированную воду

22.05.2018 13:17 — Новости Общества | Tut.by  
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Могилевский «Горводоканал» собирается выпускать бутилированную воду и ищет подрядчика, который бы скорректировал проектно-сметную документацию для реконструкции насосной станции под цех, сообщается на сайте коммунального предприятия. Заплатить за это готовы не более 12 250 рублей.

Выпускать бутилированную воду намерены после реконструкции части бытовых помещений насосной станции 2-го подъема водозабора «Полыковичи». Переговоры с претендентами пройдут 29 мая. Срок выполнения заказа — июнь 2018 года.

Бутилированную воду — газированную и негазированную — выпускает бобруйский «Горводоканал» — в бутылках от 0,5 литра и бутылях объемом 18,9 литра.

 
 
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Предприятие ищет подрядчика для реконструкции цеха под производство.
 
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