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Могилевский "Горводоканал" собирается выпускать бутилированную воду
22.05.2018 13:17 — Новости Общества | Tut.by
Могилевский «Горводоканал» собирается выпускать бутилированную воду и ищет подрядчика, который бы скорректировал проектно-сметную документацию для реконструкции насосной станции под цех, сообщается на
Выпускать бутилированную воду намерены после реконструкции части бытовых помещений насосной станции 2-го подъема водозабора «Полыковичи». Переговоры с претендентами пройдут 29 мая. Срок выполнения заказа — июнь 2018 года.
Бутилированную воду — газированную и негазированную — выпускает бобруйский «Горводоканал» — в бутылках от 0,5 литра и бутылях объемом 18,9 литра.
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Предприятие ищет подрядчика для реконструкции цеха под производство.
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