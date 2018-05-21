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"Минск привлекает россиян гастрономией и советской архитектурой". Столица Беларуси снова в топе
22.05.2018 13:49 — Новости Общества | Tut.by
Россияне посчитали Минск одним из трех самых популярных городов для путешествий летом. Об этом сообщает российский сервис бронирования жилья Tvil.ru. Рейтинг составлен по данным запросов и броней жилья с 1 июня по 31 августа 2018 года.
Столица Беларуси оказалась на втором месте после Астаны по популярности у россиян среди направлений экскурсионного и культурного отдыха в СНГ.
Пятерка лидеров выглядит так:
1. Астана
2. Минск
3. Алматы
4. Баку
5. Ереван
Туристы бронируют летние поездки в Минск в среднем на 3,5 ночи и планируют потратить на проживание менее 96 белорусских рублей в сутки.
По результатам опроса туристов, Минск привлекает россиян гастрономией и советской архитектурой, музеями и экскурсиями.
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Россияне посчитали Минск одним из трех популярных городов для путешествий летом. Об этом сообщает российский сервис бронирования жилья Tvil.ru.
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