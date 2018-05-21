"Минск привлекает россиян гастрономией и советской архитектурой". Столица Беларуси снова в топе

Россияне посчитали Минск одним из трех самых популярных городов для путешествий летом. Об этом сообщает российский сервис бронирования жилья Tvil.ru. Рейтинг составлен по данным запросов и броней жилья с 1 июня по 31 августа 2018 года.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Столица Беларуси оказалась на втором месте после Астаны по популярности у россиян среди направлений экскурсионного и культурного отдыха в СНГ.

Пятерка лидеров выглядит так:

1. Астана

2. Минск

3. Алматы

4. Баку

5. Ереван

Туристы бронируют летние поездки в Минск в среднем на 3,5 ночи и планируют потратить на проживание менее 96 белорусских рублей в сутки.

По результатам опроса туристов, Минск привлекает россиян гастрономией и советской архитектурой, музеями и экскурсиями.