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"Минск привлекает россиян гастрономией и советской архитектурой". Столица Беларуси снова в топе

22.05.2018 13:49 — Новости Общества | Tut.by  
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Россияне посчитали Минск одним из трех самых популярных городов для путешествий летом. Об этом сообщает российский сервис бронирования жилья Tvil.ru. Рейтинг составлен по данным запросов и броней жилья с 1 июня по 31 августа 2018 года.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Столица Беларуси оказалась на втором месте после Астаны по популярности у россиян среди направлений экскурсионного и культурного отдыха в СНГ.

Пятерка лидеров выглядит так:

1. Астана

2. Минск

3. Алматы

4. Баку

5. Ереван

Туристы бронируют летние поездки в Минск в среднем на 3,5 ночи и планируют потратить на проживание менее 96 белорусских рублей в сутки.

По результатам опроса туристов, Минск привлекает россиян гастрономией и советской архитектурой, музеями и экскурсиями.

 
Теги: Минск
 
 
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Россияне посчитали Минск одним из трех популярных городов для путешествий летом. Об этом сообщает российский сервис бронирования жилья Tvil.ru.
 
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