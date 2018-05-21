ГАИ нашла в багажнике у водителя раненую косулю. Спасти животное не удалось

Утром 19 мая сотрудники ГАИ остановили машину с двумя мужчинами. В багажнике они прятали раненую косулю. Инспекторы поспешили в клинику, но спасти животное не удалось. Об этом сообщает областная милиция.





На дороге Слобода-Новосады остановили машину Toyota Land Cruiser под управлением 42-летнего жителя Минского района и его 45-летнего знакомого. В багажнике нашли травмированную косулю.

«Водитель пояснил, что обнаружил зверя возле дороги. Его версия проверяется», — рассказали в областном управлении ГАИ Сергей Чеботарев.

Инспекторы срочно организовали перевозку раненого животного в ближайшую клинику в Жодино. Там косуле сделали две операции, но она не выжила.

По закону, дикая косуля относится к объектам охоты стоимостью около 3000 рублей. За присвоение и транспортировку дикого животного уже возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 282−1 УК. Мужчинам грозит от штрафа и до трех лишения свободы.