﻿ ГАИ нашла в багажнике у водителя раненую косулю. Спасти животное не удалось. 21.by
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ГАИ нашла в багажнике у водителя раненую косулю. Спасти животное не удалось

22.05.2018 13:48 — Новости Общества | Tut.by  
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Утром 19 мая сотрудники ГАИ остановили машину с двумя мужчинами. В багажнике они прятали раненую косулю. Инспекторы поспешили в клинику, но спасти животное не удалось. Об этом сообщает областная милиция.


На дороге Слобода-Новосады остановили машину Toyota Land Cruiser под управлением 42-летнего жителя Минского района и его 45-летнего знакомого. В багажнике нашли травмированную косулю.

«Водитель пояснил, что обнаружил зверя возле дороги. Его версия проверяется», — рассказали в областном управлении ГАИ Сергей Чеботарев.

Инспекторы срочно организовали перевозку раненого животного в ближайшую клинику в Жодино. Там косуле сделали две операции, но она не выжила.

По закону, дикая косуля относится к объектам охоты стоимостью около 3000 рублей. За присвоение и транспортировку дикого животного уже возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 282−1 УК. Мужчинам грозит от штрафа и до трех лишения свободы.

 
 
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Инспекторы быстро отвезли косулю в клинику, ей даже провели две операции. Но животное скончалось.
 
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