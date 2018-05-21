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Житель Гродненской области, продавая в Минске машину, обнажился перед девушкой
22.05.2018 13:25 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 22 мая. В Минске задержан мужчина, который обнажился перед прохожей и попросил снять это на мобильный телефон.
Как сообщили в Центральном РУВД столицы, девушка гуляла по улице, когда к ней обратился мужчина, у которого были приспущены брюки. Он попросил произвести видеосъемку его действий на мобильный телефон. Испугавшись, девушка убежала и обратилась в милицию.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска просмотрели записи с камер видеонаблюдения. Было установлено, что мужчина поспешил удалиться на автомобиле.
Личность злоумышленника установлена — это житель Мостов (Гродненская область), приехавший в Минск для продажи автомобиля. Известно, что ранее мужчина привлекался к ответственности за совершение аналогичного правонарушения.
В отношении мужчины возбуждено дело по ч. 2 ст. 339 УК (хулиганство), которая предусматривает наказание в виде ареста, или ограничения свободы на срок до трех лет, или лишение свободы от одного года до шести лет.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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Минск, 22 мая. В Минске задержан мужчина, который обнажился перед прохожей и попросил снять это на мобильный телефон. Как сообщили в Центральном РУВД столицы,...
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