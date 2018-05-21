﻿ Из витебской колонии освобожден японский художник, осужденный в Беларуси за незаконный оборот оружия. 21.by
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Из витебской колонии освобожден японский художник, осужденный в Беларуси за незаконный оборот оружия

22.05.2018 13:11 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 22 мая. Гражданин Японии Даичи Йошида — художник, осужденный в Беларуси за незаконный оборот оружия, освобожден 22 мая из колонии в Витебске.

27-летний Даичи Йошида, работающий в стиле манга (японские комиксы), летом 2016 года летел из Киева в Токио транзитом через Беларусь и ОАЭ. В Минске японца задержали за то, что в его багаже обнаружили десять ружейных замков и четыре ствольные коробки к винтовкам разных лет. Позже выяснилось, что эти детали молодой человек приобрел легально в киевском антикварном магазине, чтобы использовать в качестве наглядного пособия для реалистичного изображения оружия в своих манга.

Судом Октябрьского района Минска от 28 апреля 2017 года Даичи Йошида был приговорен к четырем годам лишения свободы по ч. 1 ст. 333-1 УК (незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза или Государственную границу Республики Беларусь сильнодействующих, ядовитых, отравляющих веществ, радиоактивных материалов, огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств, оружия массового поражения или средств его доставки, а также иных видов вооружения и военной техники) и к трем годам лишения свободы по ч. 2 ст. 295 УК (незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ). По совокупности преступлений художнику было назначено четыре с половиной года лишения свободы в колонии усиленного режима.

В начале февраля родители осужденного японца обратилась с письмом к Александру Лукашенко. Они просили главу государства помочь в возвращении домой сына. Родители художника "присягали своей жизнью", убеждая Лукашенко в том, что Даичи не позволил бы себе даже в мыслях навредить Беларуси. "Мы очень надеемся, что господин Лукашенко поможет нам. Судебные инстанции нас не выслушали, поэтому мы обращаемся напрямую к главе государства. Мы надеемся, что он получит письмо и сжалится над Даичи", — заявляла БелаПАН мать осужденного.

4 мая судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Беларуси постановила изменить приговор в отношении Даичи Йошиды, назначив ему наказание в виде лишения свободы на срок один год девять месяцев без конфискации имущества в колонии в условиях усиленного режима.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Минск, 22 мая. Гражданин Японии Даичи Йошида — художник, осужденный в Беларуси за незаконный оборот оружия, освобожден 22 мая из колонии в Витебске. 27-летний Даичи...
 
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