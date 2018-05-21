Лукашенко о провале на ЧМ в Дании: им нечего делать с такой игрой в высшем дивизионе

«То, что наша сборная вылетела из элитного дивизиона, – это по делу, их место там. Им нечего делать с такой игрой в этом дивизионе. Но согласиться с этим мы никак не можем».

Об этом Александр Лукашенко заявил, принимая главу МИД Игоря Шуневича с докладом 22 мая.

Он поинтересовался, как будет в дальнейшем развиваться клуб «Динамо-Минск», который является базой для подготовки хоккеистов для национальной сборной.

Справка. Шуневич является также председателем наблюдательного совета клуба ХК «Динамо-Минск».

Впервые в истории белорусская хоккейная команда проиграла все матчи на Чемпионате мира. Худшей оказалась и разница забитых пропущенных шайб – 8 к 36. Таким образом, в нынешнем Чемпионате были побиты все антирекорды.

«То, что наша сборная вылетела из элитного дивизиона, – это по делу, их место там. Им нечего делать с такой игрой в этом дивизионе. Но согласиться с этим мы никак не можем», – цитирует главу государства его пресс-служба .

Президент поинтересовался, как будет в дальнейшем развиваться клуб «Динамо-Минск», который является базой для подготовки хоккеистов для национальной сборной. Он заявил, что предпочтение должно быть отдано сборной, «все должно быт заточено под страну». Президент отметил, что у нашей сборной нет «нормальной защиты и нападения».

«Если за десяток матчей не могут забить десяток голов, это не команда», - сказал Лукашенко.

Напомним, на ЧМ-2018 в высшем дивизионе в Дании белорусские хоккеисты уступили Швеции (0:5), Франции (2:6), России (0:6), Швейцарии (2:5), Чехии (0:3), Австрии (0:4) и Словакии (4:7). То есть семь из семи игр. Второй год подряд чемпионом мира стала сборная из Швеции .

По итогам сборная Беларуси опустилась на 14-е место в рейтинге Международной федерации хоккея.

В 2019 году белорусская команда сыграет в дивизионе 1A в Астане на «Барыс-Арене» с 29 апреля по 5 мая. Кроме белорусов в нем сыграют команды Казахстана, Словении, Венгрии, Южной Кореи и Литвы. Чемпионат мира в первом дивизионе проходит по системе «каждый с каждым» в один круг. В элиту выходят две лучшие сборные.