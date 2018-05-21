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Осторожно – поезд!

22.05.2018 — Новости Общества | Чырвоны Кастрычнiк  
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Осторожно – поезд!
Железная дорога является зоной повышенной опасности. Несоблюдение мер безопасности, а также беспечное отношение к сохранности своих жизни и здоровья  при нахождении на объектах железнодорожного транспорта приводят к трагическим последствиям.

В 2018 году на территории Октябрьского района происшествий связанных с травмированием людей на железной дороге не зарегистрировано. Однако на территории страны такие факты имеют место, и что само печально они в большинстве случаев заканчиваются гибелью пострадавшего, так как невозможно мгновенно остановить железнодорожный состав, вес которого может достигать нескольких тысяч тонн.  

Основными причинами допущения фактов непроизводственного травматизма на объектах железнодорожного транспорта являются:

  1. личное безответственное отношение граждан к сохранности своих жизни и здоровья во время нахождения возле железной дороги;
  2. несоблюдение правил перехода железнодорожных путей;
  3. нахождение граждан в состоянии алкогольного опьянения.

Следует отметить, что за несоблюдение правил перехода железнодорожных путей и прохождение по железнодорожным путям в неустановленном месте законодательством Республики Беларусь установлена административная ответственность, предусмотренная частью 5 статьи 18.3 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях: «Проход по железнодорожным путям в неустановленном месте». Санкция данной статьи предусматривает наложение штрафа в размере от двух десятых до двух базовых величин.

В соответствии с частью 2 статьи 4.3 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях за нарушение части 5 статьи 18.3 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях административной ответственности подлежат физические лица в возрасте от 14 лет.

Для проведения с населением профилактической работы, направленной на профилактику несчастных случаев с людьми на объектах железнодорожного транспорта, органами внутренних дел проводится специальный комплекс мероприятий «Безопасность», который будет проведен на территории нашего района с 21 по 25.05.2018 года. Основными целями данного комплекса являются предупреждение правонарушений, создающих угрозу безопасному движению поездов, нарушений проезда железнодорожных переездов, а также установление лиц, их совершивших.   

 

Отделение охраны правопорядка и профилактики

Октябрьского РОВД

 
 
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