











В воскресной школе Покровского храма г.Кировска подведены итоги очередного учебного года.

Корабль знаний и веры — именно так настоятель храма протоиерей Дмитрий Первий называет приходскую Воскресную школу. Вот уже 9 лет духовная ладья плывет по бурным волнам житейского моря, храня юных воспитанников от невзгод, научая их мудрости православных знаний, объединяя в единую команду веры и любви.

Что узнали ребята за год в Воскресной школе? Чем увлекаются, интересуются, что планируют? Эти и другие вопросы обсуждали на итоговом родительском собрании 13 мая.

После общей молитвы батюшка Дмитрий обозначил главное достижение прошедшего учебного года: «Основная заслуга и преподавателей, и родителей, и, безусловно, ребят в том, что мы не потеряли, а где-то и приумножили то, что было заложено ранее: уклад, традиции, интересы. Главная наша цель — воцерковление детей, изучение Закона Божье­го, привитие и сохранение православных традиций».

В прошедшем году была организована круглогодичная работа православного поселения «Отрада» в Чигиринке.

Двое воспитанников школы — София Журавлева и Антон Костко заняли 2 и 3 места соответственно в епархиальной Олимпиаде православных знаний, которая проходила в Бобруйске. Ребята получили соответствующие Дипломы из рук Владыки Серафима.

Не только прихожане церкви, но и учащиеся школ, воспитанники из детских садов города по-прежнему всегда с трепетом и радостью принимают творческие поздравления с праздниками от юных актеров кукольного театра «Светлячок».

Преподаватель воскресной школы Валерия Климец продолжила и дополнила расссказ батюшки фотопрезентацией. А поделиться было чем. Совместные походы и экскурсии по памятным местам Кировщины и за ее пределами, на тематические киносеансы, участие в Сретенском балу молодежи в Бобруйске, в фестивале «С верой по жизни», творческом конкурсе «Красота Божьего мира», шефская помощь детскому социальному приюту в Левковичах и детскому саду-яслям №4, поздравления прихожан с праздничными и памятными датами, участие в семинарах, конференциях и многое другое. Подробно Валерия Олеговна рассказала о проведении смен православного поселения «Отрада» во время каникул в течение всего учебного года.

Совсем недавно отличились наши ребята и во время традиционного молодежного слета на базе духовно-просветительского центра «Дружба»: благодарность объявлена всем четверым делегатам и особенно — Владиславу Бержанину.

Ну, а финальным аккордом уходящего учебного года станет совместная поездка воспитанников и их родителей по святым местам Кировщины, а также Быховщины, которая состоится 20 мая.

Конечно же, не обошлось без наград и поздравлений. Дипломы об окончании Воскресной школы были вручены ее выпускникам: Екатерине Ришкевич, Евгению Щербичу, Вячеславу Каранкевичу, Дмитрию Орешко, Виктории Дремезовой, Алине Калиновой, Никите Наумову, Владиславу Бержанину, Павлу Белявскому, Елизавете Петрушковой, Ярославу Гунаеву, Валерии Климец.

Ряд ребят: Александр Гуков, Полина Васильченко, Алина Бержанина, Антон Лавренов, Юлия Калинова, Валерия Куленович, Семен и Мирослава Каминские — получили Благодарственные письма за активное участие в жизни школы. И, конечно же, всем ребятам были вручены памятные подарки от настоятеля.

Впереди — лето — время отдыха и развлечений. В расписании ребят из Воскресной школы особым пунктом значится отдых в детском православном поселении «Отрада» в Чигиринке. Этого времени они ждут с радостью. Первая смена начнет свою работу уже в июне. Желающие родители уже сейчас могут написать заявления на отдых своих детей, который в этом году решено сделать бесплатным.

Ну и, конечно же, лето — период подготовки к очередному учебному году. В сентябре корабль знаний продолжит свой путь. Чтобы занять свое место в нем — нужно только желание ребят и их родителей.

Евгения БЕЛЬКО.

Фото автора.