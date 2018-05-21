﻿ В воскресной школе Покровского храма г.Кировска подведены итоги очередного учебного года. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В воскресной школе Покровского храма г.Кировска подведены итоги очередного учебного года

22.05.2018 — Новости Общества | Кировец  
Размер текста:
A
A
A

В воскресной школе Покровского храма г.Кировска подведены итоги очередного учебного года

В воскресной школе Покровского храма г.Кировска подведены итоги очередного учебного года

В воскресной школе Покровского храма г.Кировска подведены итоги очередного учебного года

В воскресной школе Покровского храма г.Кировска подведены итоги очередного учебного года.
Корабль знаний и веры — именно так настоятель храма протоиерей Дмитрий Первий называет приходскую Воскресную школу. Вот уже 9 лет духовная ладья плывет по бурным волнам житейского моря, храня юных воспитанников от невзгод, научая их мудрости православных знаний, объединяя в единую команду веры и любви.
Что узнали ребята за год в Воскресной школе? Чем увлекаются, интересуются, что планируют? Эти и другие вопросы обсуждали на итоговом родительском собрании 13 мая.

После общей молитвы батюшка Дмитрий обозначил главное достижение прошедшего учебного года: «Основная заслуга и преподавателей, и родителей, и, безусловно, ребят в том, что мы не потеряли, а где-то и приумножили то, что было заложено ранее: уклад, традиции, интересы. Главная наша цель — воцерковление детей, изучение Закона Божье­го, привитие и сохранение православных традиций».
В прошедшем году была организована круглогодичная работа православного поселения «Отрада» в Чигиринке.
Двое воспитанников школы — София Журавлева и Антон Костко заняли 2 и 3 места соответственно в епархиальной Олимпиаде православных знаний, которая проходила в Бобруйске. Ребята получили соответствующие Дипломы из рук Владыки Серафима.
Не только прихожане церкви, но и учащиеся школ, воспитанники из детских садов города по-прежнему всегда с трепетом и радостью принимают творческие поздравления с праздниками от юных актеров кукольного театра «Светлячок».
Преподаватель воскресной школы Валерия Климец продолжила и дополнила расссказ батюшки фотопрезентацией. А поделиться было чем. Совместные походы и экскурсии по памятным местам Кировщины и за ее пределами, на тематические киносеансы, участие в Сретенском балу молодежи в Бобруйске, в фестивале «С верой по жизни», творческом конкурсе «Красота Божьего мира», шефская помощь детскому социальному приюту в Левковичах и детскому саду-яслям №4, поздравления прихожан с праздничными и памятными датами, участие в семинарах, конференциях и многое другое. Подробно Валерия Олеговна рассказала о проведении смен православного поселения «Отрада» во время каникул в течение всего учебного года.
Совсем недавно отличились наши ребята и во время традиционного молодежного слета на базе духовно-просветительского центра «Дружба»: благодарность объявлена всем четверым делегатам и особенно — Владиславу Бержанину.
Ну, а финальным аккордом уходящего учебного года станет совместная поездка воспитанников и их родителей по святым местам Кировщины, а также Быховщины, которая состоится 20 мая.
Конечно же, не обошлось без наград и поздравлений. Дипломы об окончании Воскресной школы были вручены ее выпускникам: Екатерине Ришкевич, Евгению Щербичу, Вячеславу Каранкевичу, Дмитрию Орешко, Виктории Дремезовой, Алине Калиновой, Никите Наумову, Владиславу Бержанину, Павлу Белявскому, Елизавете Петрушковой, Ярославу Гунаеву, Валерии Климец.
Ряд ребят: Александр Гуков, Полина Васильченко, Алина Бержанина, Антон Лавренов, Юлия Калинова, Валерия Куленович, Семен и Мирослава Каминские — получили Благодарственные письма за активное участие в жизни школы. И, конечно же, всем ребятам были вручены памятные подарки от настоятеля.
Впереди — лето — время отдыха и развлечений. В расписании ребят из Воскресной школы особым пунктом значится отдых в детском православном поселении «Отрада» в Чигиринке. Этого времени они ждут с радостью. Первая смена начнет свою работу уже в июне. Желающие родители уже сейчас могут написать заявления на отдых своих детей, который в этом году решено сделать бесплатным.
Ну и, конечно же, лето — период подготовки к очередному учебному году. В сентябре корабль знаний продолжит свой путь. Чтобы занять свое место в нем — нужно только желание ребят и их родителей.
Евгения БЕЛЬКО.
Фото автора.

 

 
 
Ссылка на источник 68
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В воскресной школе Покровского храма г.Кировска подведены итоги очередного учебного года. Корабль знаний и веры — именно так настоятель храма протоиерей...
 
Новости дня
Новости общества
 
Как не стать жертвой открытого окна, рассказывают Кореличские спасатели
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Лепельский край
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика