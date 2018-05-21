Как не стать жертвой открытого окна, рассказывают Кореличские спасатели





Падение из окна — одна из основных причин детского травматизма и смертности, особенно в городах.

Анализ происшествий показывает, что ситуации очень схожи между собой: дети остаются без присмотра, при помощи предметов мебели взбираются на подоконник, открывают окно и выпадают наружу.

Какие меры нужно предпринять, чтобы избежать подобных ситуаций:

— обязательно надо объяснить ребенку, что залезать на подоконник нельзя;

— следует снять ручки со стеклопакетов, чтобы малыш не мог самостоятельно открыть окно, а также обязательно использовать запирающие устройства («детские замки»), которые работают безотказно, надежно и стоят недорого.

— не оставлять окна открытыми, поскольку достаточно отвлечься на секунду, которая может стать последним мгновением в жизни ребенка или искалечить его навсегда;

— не использовать москитные сетки без соответствующей защиты окна. Ребенок видит некое препятствие впереди, уверенно опирается на него, и в результате может выпасть вместе с сеткой, которая не рассчитана на вес даже годовалого ребенка;

— не оставлять ребенка без присмотра, особенно играющего возле окон и стеклянных дверей;

— не оставлять мебель поблизости окон, чтобы ребенок не взобрался на подоконник;

— не следует позволять детям прыгать на кровати или другой мебели, расположенной вблизи окон;

— тщательно подобрать аксессуары на окна. В частности, средства солнцезащиты, такие как жалюзи и рулонные шторы должны быть без свисающих шнуров и цепочек. Ребенок может с их помощью взобраться на окно или запутаться в них и спровоцировать удушье.

Оксана СКОК,

инспектор ГПиВО

Кореличского РОЧС.