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Более 3 тыс. поручений главы государства находятся на контроле Администрации Президента Беларуси

22.05.2018 14:59 — Новости Общества | БелТА  
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Более 3 тыс. поручений главы государства находятся на контроле Администрации Президента Беларуси
Наталья Кочанова. Фото из архива

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 3 тыс. поручений главы государства находятся на контроле Администрации Президента Беларуси. Об этом сегодня по итогам доклада Александру Лукашенко сообщила журналистам глава Администрации Наталья Кочанова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Доклад был основан на выполнении поручений главы государства, которые были им поставлены при проведении различного рода мероприятий, в том числе республиканского уровня, посещении регионов. Их более 3 тыс. И Администрация осуществляет жесткий контроль за выполнением этих поручений местными и республиканскими органами власти", - заявила глава Администрации Президента.

Она подчеркнула, что в числе поручений - вопросы, касающиеся населения, развития регионов, выплаты заработной платы, ценовой политики, занятости. "Это все те вопросы, которые необходимо решать руководителям", - сказала Наталья Кочанова.

Глава Администрации уточнила, что примерно 81% всех состоящих на контроле поручений выполнены. Есть ряд поручений, сроки для реализации которых еще не наступили. И есть невыполненные поручения, за что будет жесткий подход.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 3 тыс. поручений главы государства находятся на контроле Администрации Президента Беларуси. Об этом сегодня по итогам доклада...
 
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