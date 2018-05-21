В районном Центре культуры состоялся учебный семинар идеологического актива Костюковичского района

Участие в нем принял старший преподаватель кафедры всеобщей истории МГУ им. А. А. Кулешова, представитель Могилевской областной организации республиканского государственно-общественного объединения “Белорусское общество “Знание” Алексей Бирюков. В своем выступлении на тему «Актуальные проблемы современных международных отношений» лектор рассказал о сложившейся в настоящее время политической ситуации в мире. Были обсуждены наиболее популярные в научно-политическом сообществе точки зрения относительно современных международных отношений и глобального развития.

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Фото Людмилы СМОЛЯКОВОЙ.