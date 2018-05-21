В честь 100-летнего юбилея погранслужбы Беларуси Пинский погранотряд запланировал праздничные мероприятия (полная программа)

28 мая воины-пограничники празднуют юбилей.

Ровно 100 лет назад была создана пограничная служба Республики Беларусь.

В честь юбилея Пинским пограничным отрядом запланирован ряд мероприятий:

23 мая в церкви Воскресения Словущего (ул. Первомайская, 15) в 11.00 начнется благодарственный молебен;

26 мая в городском парке культуры и отдыха пройдут:

12.00 – 12.30 – плац-концерт военного оркестра Пинского пограничного отряда;

12.30 – 14.30 – праздничный концерт, посвященный празднованию Дня пограничника;

12.00 – 16.00 – работа фотозоны, выставка вооружения, техники, специальных средств, форм одежды и снаряжения;

14.00 – 16.00 – проведение спортивно-развлекательных соревнований;

14.00 – 16.00 – стрельба но мишени из оптико-электронного тренажера (ПМ, АК-74);

14.15 – 16.00 – работа детской площадки с проведением различных конкурсов (выставка детского рисунка, интерактивные игры с клоунами, конкурс рисунка на мольберте);

14.30 – 16.00 – работа площадки по сборке-разборке оружия, полевой кухни, точек розничной торговли и выставочно-сувенирной продукции организаций города;

14.30 – 15.30 – показательные выступления военнослужащих пограничного отряда.

28 мая в 11.00 состоятся митинг в центральном парке, встреча ветеранов и бывших воинов-пограничников;

31 мая в 9.00 у памятника партизанам Полесья по улице Первомайской состоится встреча эстафеты, посвященной 100-летию органов пограничной службы.