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В честь 100-летнего юбилея погранслужбы Беларуси Пинский погранотряд запланировал праздничные мероприятия (полная программа)
22.05.2018 — Новости Общества | Полесская правда
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28 мая воины-пограничники празднуют юбилей.
23 мая в церкви Воскресения Словущего (ул. Первомайская, 15) в 11.00 начнется благодарственный молебен;
26 мая в городском парке культуры и отдыха пройдут:
28 мая в 11.00 состоятся митинг в центральном парке, встреча ветеранов и бывших воинов-пограничников;
31 мая в 9.00 у памятника партизанам Полесья по улице Первомайской состоится встреча эстафеты, посвященной 100-летию органов пограничной службы.
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В честь 100-летнего юбилея погранслужбы Беларуси Пинский погранотряд запланировал праздничные мероприятия (полная программа)
> 28 мая воины-пограничники празднуют юбилей. Ровно 100 лет назад была создана пограничная служба Республики Беларусь.В честь юбилея Пинским пограничным...
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