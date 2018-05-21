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В честь 100-летнего юбилея погранслужбы Беларуси Пинский погранотряд запланировал праздничные мероприятия (полная программа)

22.05.2018 — Новости Общества | Полесская правда  
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28 мая воины-пограничники празднуют юбилей.
Ровно 100 лет назад была создана пограничная служба Республики Беларусь.В честь 100-летнего юбилея погранслужбы Беларуси Пинский погранотряд запланировал праздничные мероприятия (полная программа)
В честь юбилея Пинским пограничным отрядом запланирован ряд мероприятий:

23 мая в церкви Воскресения Словущего (ул. Первомайская, 15) в 11.00 начнется благодарственный молебен;

26 мая в городском парке культуры и отдыха пройдут:

  • 12.00 – 12.30 – плац-концерт военного оркестра Пинского пограничного отряда;
  • 12.30 – 14.30 – праздничный концерт, посвященный празднованию Дня пограничника;
  • 12.00 – 16.00 – работа фотозоны, выставка вооружения, техники, специальных средств, форм одежды и снаряжения;
  • 14.00 – 16.00 – проведение спортивно-развлекательных соревнований;
  • 14.00 – 16.00 – стрельба но мишени из оптико-электронного тренажера (ПМ, АК-74);
  • 14.15 – 16.00 – работа детской площадки с проведением различных конкурсов (выставка детского рисунка, интерактивные игры с клоунами, конкурс рисунка на мольберте);
  • 14.30 – 16.00 – работа площадки по сборке-разборке оружия,  полевой кухни, точек розничной торговли и выставочно-сувенирной продукции организаций города;
  • 14.30 – 15.30 – показательные выступления военнослужащих пограничного отряда.

28 мая в 11.00 состоятся митинг в центральном парке, встреча ветеранов и бывших воинов-пограничников;

31 мая в 9.00 у памятника партизанам Полесья по улице Первомайской состоится встреча эстафеты, посвященной 100-летию органов пограничной службы.

 
 
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